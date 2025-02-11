Транспорт

Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского района

Транспорт 11.02.2025 12:53
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11.02.2025 12:53


В Волгограде специалисты комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области приняли решение перенести автовокзал в Дзержинский район Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом 11 февраля на пресс-конференции рассказал председатель облкомдортранса Анатолий Васильев. В настоящее время чиновниками рассматриваются несколько мест для предстоящего строительства.

– Там, где у нас сейчас находится центральный автовокзал, объективно не самая лучшая транспортная доступность. Добраться до него не так просто, учитывая загрузку дорог и интенсивность движения в центре города. Поэтому принято решение перенести его. Сейчас мы выбираем место, где можно было бы развернуть инфраструктуру для подъезда всех видов транспорта, - подчеркнул руководитель.

Экспертами рассматривались несколько вариантов. В частности, перенести автовокзал к посадочной платформе электрички у железнодорожного вокзала «Волгоград I», в Тракторной район или в Дзержинский район к аэропорту.

– На Дзержинском районе в конце концов мы и решили остановиться. Здесь в непосредственной близости проходят сразу несколько ключевых автомагистралей, в числе которых и 3-я Продольная магистраль, и трассы Р-22 «Каспий», Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Также вскоре завершим строительство обхода Волгограда. Поэтому выбор пал именно на Дзержинский район. Сейчас мы рассматриваем конкретные варианты. При отборе руководствуемся наличием необходимых коммуникаций, удобных подъездов и самое главное маршрутов общественного транспорта, – подчеркнул Анатолий Васильев.

Ранее в 2024 году власти Волгограда и чиновники региональной и городской администраций сообщали о проработке строительства нового автовокзала на месте старого между ж/д путями и ул. Пархоменко.

Отметим, задачу по реконструкции центрального автовокзала неоднократно ставил перед своими подчинёнными губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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