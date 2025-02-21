Ледяной ветер и морозы до -23 захватят Волгоградскую область

Общество 21.02.2025 21:43
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21.02.2025 21:43
Крепкие морозы, северный ветер до 20 метров в секунду и немного снега – такая погода ожидает волгоградцев в эти выходные. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, завтра, 22 февраля, утром и днем местами в регионе прогнозируют небольшой снег, метель и гололедицу. Порывы северо-восточного и северного ветра будут достигать 8-13 м/с, а в отдельных районах - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет -12…-17º, при прояснении -18...-23º; днем -5…-10º, местами до -2º.
23 февраля также ожидаются небольшой снег и метель с сохранением почти таких же ночных и дневных температур.
В Волгограде будет чуть теплее: ночью около -14 градусов, а днем – от -5 до -7. Однако из-за сильного северного ветра температура будет ощущаться гораздо ниже, чем на термометре. Зато жителям областного центра обещают немного снега в выходные дни.
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