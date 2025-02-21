



В Волгограде сегодня, 21 февраля, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» в преддверии празднования Дня защитника Отечества состоялось торжественное награждение участников специальной военной операции. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженцам Волгоградской области, проявившим мужество и отвагу при исполнении воинского и гражданского долга, вручили государственные награды – медали «За Отвагу», «За храбрость» II степени и Луки Крымского.





Во вручении наград принимали участие военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и полковник в отставке Борис Усик.





По данным информагентства, в числе награжденных сегодня не только военнослужащие, но и работники здравоохранения, спасавшие жизни бойцам на передовой, – двое медиков удостоены медали Луки Крымского.









Медали «За отвагу» в торжественной обстановке вручили троим участникам СВО, еще пять военнослужащих удостоены медали «За храбрость» II степени.









Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU