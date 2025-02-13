Мэрия объявила об увеличении количества платных парковочных мест: список улиц





К середине марта власти Волгограда проведут третью волну расширения платного парковочного пространства. Как сообщает V102.RU, в центре города коммерциализируют еще 14 участков улично-дорожной сети.

Ранее информагентством сообщалось, что власти планируют организовать 36 платных парковок общей вместимостью 775 автомобилей. На эти цели из бюджета чиновники выделили 36 млн рублей. Введение новых мест планировалось реализовать к 1 мая этого года.

Платная парковка появится с марта 2025 года:

ул. Ленина,

ул. Глубокоовражная,

ул. Володарского,

ул. Комсомольская,

ул. Гоголя,

ул. Коммунистическая,

ул. Мира,

ул. Краснознаменская,

ул. Островского,

местный проезд наб. 62-й Армии,

проспект Ленина,

ул. 10-й дивизии НКВД.

Стоимость 1 часа будет составлять 40 рублей за легковую автомашину. С 20:00 до 08:00 стоянка в этих зонах будет бесплатной. Плата не будет взиматься за первые 15 минут стоянки, если за это время автомобиль покинул зону парковки. В случае, если автомобиль продолжает оставаться на парковочном пространстве, то данные 15 минут входят во время парковочной сессии.

Подробный список новых платных парковочных мест вы можете изучить в нашем раннем материале.