В Волжском остановлено движение трамваев из-за ДТП

Происшествия 21.02.2025 16:43
0
21.02.2025 16:43
В Волжском Волгоградской области сегодня, 21 февраля, произошла авария с участием трамвая. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», происшествие случилось около остановки «ДОСААФ» в старой части города около 15-00 ч.
Вагон трамвайного маршрута №4 по ходу движения с улицы Логинова столкнулся с автомобилем. В связи с ДТП временно остановлено движение трамваев.
Фото V102.RU (архив)
Автофургон с булками перевернулся на улице в Волгограде21.02.2025 15:27
Происшествия 21.02.2025 15:27
На севере Волгограда задержали безработного стрелка21.02.2025 14:58
Происшествия 21.02.2025 14:58
В Волгограде «сотрудники» Госуслуг выманили у пенсионера 3 млн рублей21.02.2025 13:17
Происшествия 21.02.2025 13:17
Фургон с хлебом попал в жесткое ДТП в Волгограде21.02.2025 12:06
Происшествия 21.02.2025 12:06
Под Волгоградом спасатели эвакуировали потерявшего сознание рыбака20.02.2025 14:48
Происшествия 20.02.2025 14:48
В Волгоградской области найдены тела 9-классницы и студента20.02.2025 14:02
Происшествия 20.02.2025 14:02
Серийного взломщика торговых павильонов поймали в Волгограде20.02.2025 11:31
Происшествия 20.02.2025 11:31
Под Волгоградом грузовик SITRAK влетел в припаркованную на трассе фуру20.02.2025 10:53
Происшествия 20.02.2025 10:53
В Урюпинске из-за пожара на балконе пятиэтажки пострадали два жильца20.02.2025 10:28
Происшествия 20.02.2025 10:28
Причиной вызова МЧС в дом на севере Волгограда могли стать эксперименты детей19.02.2025 21:32
Происшествия 19.02.2025 21:32
Грохот в подъезде многоэтажки в Волгограде всполошил МЧС19.02.2025 20:27
Происшествия 19.02.2025 20:27
Под Волгоградом «семерка» снесла столб, есть раненые19.02.2025 18:22
Происшествия 19.02.2025 18:22
Происшествие с проводом ЛЭП блокировало трассу в Волгоградской области19.02.2025 17:42
Происшествия 19.02.2025 17:42
В Волжском трое человек госпитализированы после столкновения двух легковушек19.02.2025 17:16
Происшествия 19.02.2025 17:16
Под Волгоградом два человека покалечились из-за сена на дороге19.02.2025 10:45
Происшествия 19.02.2025 10:45