На севере Волгограда задержали безработного стрелка

Сотрудники полиции задержали в 38-летнего жителя Волгограда за стрельбу из обреза. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в полицию поступило сообщение о громком хлопке во дворе одного из домов Краснооктябрьского района.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что безработный волгоградец, который ранее был судим, на улице один раз выстрелил в воздух. По предварительной информации, выстрел он совершил из обреза охотничьего ружья.

Обрез изъят и направлен на исследование. Проводится проверка.