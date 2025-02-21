«Он хотел увольняться»: на суде по делу Ивана Геля вскрылись подробности его отношений с погибшим чиновником

Очередное заседание по делу главы Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля состоялось в районном суде. Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат Юрий Букаев, представляющий интересы потерпевших, родных погибшего в пожаре Александра Переярина, в процессе выступили его близкие знакомые, а также представители Госпожнадзора.

- Один из друзей Переярина рассказал, что незадолго до трагедии Александр принял решение уволиться с должности начальника отдела ГО и ЧС районной администрации. Он даже нашел новую работу – оперативным дежурным пожарной части в рабочем поселке Лог. Когда, по словам свидетеля, он сказал о своих планах главе района, тот категорически заявил ему, что он останется работать у него, а новой работы у него не будет. На мой вопрос свидетелю, как расценил Александр эти слова, тот пояснил, что больше как угрозу, - пояснил адвокат.

Также, по словам Юрия Букаева, на процессе прозвучала важная информация о распределении полномочий в сфере пожарной безопасности в структуре местной власти и государственных органов, из которой выходило, что глава района выходил за пределы должностных инструкций.

- Глава района не имел права руководить тушением пожара, а также заниматься формированием добровольной пожарной дружины. В соответствии с требованиями закона, его полномочия касались лишь регистрации такой дружины, обеспечения ее средствами индивидуальной защиты и пожаротушения, а также финансирования. При этом, когда Александр Переярин докладывал главе района о проблемах с той же амуницией добровольцев-пожарных, то очень часто слышал в ответ, что денег нет, - продолжил адвокат.

Юрий Букаев, опираясь на показания свидетелей, предположил, почему Александр Переярин все же выполнил ставшее для него фатальным указание главы района.

- Раньше он работал в МВД, у него закалка такая была – если начальник дал команду, то это указание надо выполнять. Это такая военная дисциплина. Поэтому он не отказался, не стал обжаловать этот приказ, хотя глава района не имел права посылать своих подчиненных на пожар, - комментирует юрист.

Сам глава района, как отметили участники процесса, вел себя на заседании отстраненно, вопросов не задавал, предоставив возможность выступать своего адвокату.

Как ранее сообщало информагентство, на предыдущем судебном заседании выступили фермер Александр Канунов и родственник Александра Переярина. Канунов, который с риском для своей жизни вытащил из огня троих сотрудников администрации, также подтвердил факт руководства главой района тушением пожара и действиями огнеборцев. А родственник погибшего чиновника рассказал о звонке Ивана Геля Переярину, после чего он в свой выходной помчался на тушение пожара.

Напомним, Иван Гель обвиняется в использовании служебного положения и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, из-за этого 28 августа 2022 года при тушении степного пожара, угрожавшего детскому лагерю, погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александр Переярин, еще трое сотрудников администрации пострадали. У Александра Владимировича остались жена, двое детей и две внучки.

Следствие пыталось отстранить Ивана Геля от руководства районом во время расследования дела, однако суды встали на сторону чиновника. Также родным Александра Переярина не удалось добиться переноса рассмотрения дела за пределы Иловлинского района.

Коллаж V102.RU