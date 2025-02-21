Прятал лицо под маской: в СИЗО поместили волгоградца, избившего беременную ногами





Михайловский районный суд Волгоградской области постановил заключить под стражу 46-летнего местного жителя, который избил руками и ногами свою беременную сожительницу. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, мужчина до 19 апреля текущего года будет находиться в СИЗО. Его обвиняют по ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 13 февраля мужчина, который был пьян, избил свою 36-летнюю сожительницу. Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами.

В суде он прятал свое лицо под медицинской маской.

Видео: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области