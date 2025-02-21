Автофургон с булками перевернулся на улице в Волгограде

В поселке Ангарский в Волгограде перевернулся автофургон с хлебобулочными изделиями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось в частном секторе. В результате продукция, которую перевозил автофургон, оказалась на земле.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что машина перевернулась в результате ДТП.

- По предварительной информации, в 08-30 час. напротив дома №58 по ул. Продольной произошло столкновение автомашин «ВИС» и Toyota Land Cruiser, - сообщили в Главке.

Пострадавших в результате этого происшествия нет.

Фото из архива V102.RU