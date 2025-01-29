Происшествия

Бочаров после выговора уволил главу УКС Андрея Козьменко

Происшествия 29.01.2025 11:11
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29.01.2025 11:11


В Волгограде после утреннего визита Андрея Бочарова в медицинский колледж в Советском районе  и на стройплощадку водолечебницы с поста уволен руководитель ГКУ ВО «Управление капитального строительства» – Андрей Козьменко. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», глава региона отчитал его за срыв всех предусмотренных проектами сроков. 

Напомним, что УКС является заказчиком реконструкции второго корпуса медколледжа на ул. Казахской, 12. Как пояснял Козьменко Андрею Бочарову утром 29 января на площадке учебного учреждения, за два года контракты были расторгнуты с двумя подрядчиками. 

Недобросовестные подрядчики. Московские. Они надеялись, что здесь смогут найти рабочую силу, – пояснял глава УКС на видео. – Однако не смогли найти, поэтому мы с ними расторгли контракты.

Но такие объяснения Бочарова не устроили. 

Я сейчас не про это, – замечает губернатор. – Мы формируем конкурсную документацию? Мы контролируем ход строительства? Мы. Скажите тогда, пожалуйста, как получилось так, что по первому контракту, который был заключен в конце 2022 года, объем выполненных работ составил всего 0,5%? И за год они не сдвинулись ни в какую сторону, а мы с ними ничего не сделали? И расторгли с ними контракт только через год. Почему нам потребовалось ждать год, чтобы понять, что у них нет ни ресурсов, ни людей, ни возможностей.

После этого глава региона отчитал чиновников за брошенную в самом начале стройку водолечебницы. И, как сообщают источники «Высоты 102», принял решение об увольнении Козьменко.  Исправлять ситуацию Андрей Бочаров поручил своему заместителю Юрию Седову – предложения по проблемным объектам он планирует заслушать уже сегодня. 

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