Волгоградские школьники сразились за победу в спортивных соревнованиях





В средней школе № 27 Тракторозаводского района Волгограда прошли спортивные мероприятия, посвященные 82 годовщине со дня победы советских войск в Сталинградской битве.

Соревновались команды учеников старших классов, выпускников и команда родителей. Все участники состязаний проявили невероятный дух соперничества, показали отличную командную работу и спортивную ловкость в различных дисциплинах. Ребята не только боролись за победу, но и поддерживали друг друга, демонстрируя товарищество и уважение к соперникам. Эти соревнования стали не только возможностью показать свои навыки, но и важным моментом для патриотического воспитания.

— Провести такое интересное мероприятие нам помогла благотворительная помощь, которую школе оказала компания РУСАЛ. Благодаря этой помощи наша школа смогла приобрести оборудование для оснащения классов, необходимое для проведения уроков по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и формирования культуры безопасного поведения учащихся, — пояснила директор школы № 27 Тракторозаводского района Людмила Кулина. — Это оборудование было успешно использовано при проведении соревнований и в дальнейшем будет активно применяться на уроках ОБЗР и во внеурочное время.

Спортивное мероприятие, проведённое в школе, объединило и детей, и взрослых вокруг общей цели — сохранения памяти о героическом прошлом страны и воспитания молодёжи в духе взаимопомощи и здорового соперничества. Поддержка образовательных учреждений городов, где работает алюминиевая компания, осуществляется уже много лет по инициативе основателя Олега Дерипаска. Благодаря помощи благотворителей в образовательных организациях создаются условия для качественного обучения и внеклассной деятельности.



