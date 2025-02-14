Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%





14 февраля в Москве прошло очередное заседание Совета директоров Банка России. Как сообщает ИА «Высота 102», регулятор на фоне сохраняющегося инфляционного давления принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом эксперты отмечают положительные сдвиги в складывающейся в России макроэкономической обстановке.

- По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции, - подчеркнули в ЦБ РФ по итогу заседания.

Также регулятор представил обновлённый прогноз на 2025 год. По базовому сценарию, инфляция в стране по итогам года не превысит 8%, а в 2026 году вернётся к целевому показателю в 4%.

Напомним, ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 19 до 21% в октябре 2024 года. На такие меры эксперты вынуждены были пойти из-за «перегрева экономики».