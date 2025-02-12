«Был на месте. Давал указания»: суд опросил свидетелей по делу Ивана Геля





В Иловлинском районном суде Волгоградской области сегодня, 12 февраля, прошло второе по счету заседание по уголовному делу в отношении главы района Ивана Геля. Как сообщает ИА «Высота 102», процесс длился три часа. За это время судья Андрей Кузнецов опросил свидетелей обвинения, которые подтвердили, что Иван Гель 28 августа 2022 года не только вызвал погибшего Александра Переярина на место пожара, но и лично находился на месте происшествия, координируя действия подчиненных и даже пожарной службы.

Напомним, что в первом процессе, кроме представителя гособвинения, адвокатов и самого Ивана Геля, принимали участие и потерпевшие – родственники погибшего при пожаре начальника отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Александра Переярина, а также двое подчиненных главы администрации – Владимир Вагнер, консультант аппарата администрации Иловлинского района, и Петр Сигачев, главный специалист-зоотехник администрации района. Не участвовал в заседании лишь один человек – третий пострадавший. Как выяснилось в суде, бывший консультант отдела администрации Сергей Кочелаев покинул Волгоградскую область и в настоящее время проживает в Москве.

– Сегодня Кочелаев участвовал в процессе посредством видео-конференц-связи. Судья допросил его, выяснив, что работая в различных организациях до своего трудоустройства в администрацию Иловлинского района Кочелаев никогда не принимал участия в тушении пожаров. Кроме того, потерпевший подтвердил, что находился 28 августа 2022 года на месте пожара в рамках трудового договора, заключенного с администрацией, и по указанию руководителя. Однако, претензий к Ивану Гелю он не имеет, о чем заявлял на предварительном следствии и подтвердил сегодня в процессе, – сообщил ИА «Высота 102» по итогам заседания представитель потерпевших Юрий Букаев.

В качестве свидетелей на процессе сегодня выступили фермер Александр Канунов и родственник погибшего Александра Переярина. Напомним, что именно Александр Канунов успел вытащить из огня 28 августа 2022 года троих пострадавших.

– Канунов был другом Переярина, и потому хорошо осведомлен о «кухне» администрации района. На суде он сказал много неудобного для Ивана Геля, – говорит Букаев. – Родственник погибшего, в свою очередь, подтвердил, что был рядом с Александром Переяриным, когда Иван Гель позвонил ему и дал указание выдвигаться к месту пожара. Хотя у Переярина в тот день был выходной, он отдыхал и никуда не собирался.

В ходе судебного следствия сегодня были допрошены два свидетеля обвинения. Один из них – пожарный – рассказал о том, что лично видел, как Иван Гель, находясь в 10 километрах от хутора Стародонский, руководил процессом пожаротушения.

– Гель не только был на месте происшествия с первого и до последнего момента, но и, по словам свидетелей, дал указание, где расставлять пожарные расчеты, на что у него нет и не было полномочий, – подчеркивает представитель потерпевших Юрий Букаев.

Юрист отметил активную позицию на процессе представителя прокуратуры. Отметим, что обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено Прокуратурой Волгоградской области, а в судебном процессе участвует представитель районной прокуратуры.

– Сегодня у прокурора было много вопросов. Однако, сам Иван Гель занимает достаточно пассивную позицию в том плане, что все время ссылается на мнение своего представителя (адвоката Михаила Растрыгина, – Прим.ред.), – уточняет участник процесса.

Напомним, что Ивана Геля обвиняют по ст. 286 ч.3 п. в УК РФ – превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжким последствий. По версии следствия, в августе 2022 года руководитель администрации Иловлинского района отправил на место природного пожара четверых подчиненных, не обеспечив их средствами защиты и пожаротушения.

Следующее заседание в Иловлинском районном суде пройдет через 8 дней – 20 февраля.