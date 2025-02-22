Общество

На севере Волгограда построят новый бассейн

Общество 22.02.2025 06:46
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22.02.2025 06:46


Концепцию размещения спортивных объектов на территории спорткомплекса «Зенит»  разработали в центре «ВЯЗ». Как рассказали ИА «Высота 102» в организации, всего планируется задействовать 4,4 га территорий, где разместятся четыре спортивных объекта. 
Как известно, в настоящее время на территории спортивного комплекса «Зенит» расположены несколько действующих спортивных зон: футбольный стадион, теннисные корты, зал для проведения мероприятий и встреч, а также центр спортивных единоборств. Однако рядом есть свободные зоны, которые и планируется задействовать. 
В частности, на месте старого плавательного бассейна предполагается строительство нового, рассчитанного на 8 дорожек, в котором  также может разместиться спортивный зал. Вторым объектом станет крытый футбольный манеж с игровым полем 90 на 60 метров и зрительскими трибунами на 600 мест. 
Разработчики считают, что хватит места и для физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий пляжным волейболом с двумя тренировочными полями. Планируется добавить и новые раздевалки, в том числе для спортсменов-теннисистов. 
Архитекторы не забыли и о благоустройстве прилегающей территории, где разместятся парковки. 
Фото V102.RU (архив)

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