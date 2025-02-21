Завтра, 22 февраля, отряд «Бессмертный Сталинград» простится с Олегом Пономаревым с позывным «Пин». Эту печальную новость, передает V102.RU, сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

Олег родился и вырос в Волгограде, окончил школу в Советском районе. Учился в колледже на слесаря. Работал в сферах дорожного строительства и торговли.

Олег добровольно пошел защищать родину. В отряде он был оператором FPV-дронов. Сослуживцы вспоминают о нем как о настоящем товарище, отзывчивом, жизнелюбивом человеке, который буквально на лету схватывал новые знания.

Волгоградец погиб в бою, выполняя важную задачу. У него осталась семья – жена, ребенок.

Прощание с Олегом Пономаревым состоится завтра, 22 февраля в зале прощания «Память».

Фото Андрей Гимбатов / t.me