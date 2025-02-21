Общество

В Волгоградской области досрочно закончили капремонт в суровикинской школе №1

Общество 21.02.2025 17:58
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21.02.2025 17:58


В городе Суровикино Волгоградской области на полгода раньше намеченного открыли после капитального ремонта школу №1. Как сообщает ИА «Высота 102», обновление школьного пространства стало возможным, благодаря реализации в регионе федеральной программы.  


Муниципальная  к школа №1  в Суровикино находится на ул. Звездина и была построена в далеком 1963 году. В настоящее время здесь обучаются 805 детей: более 400 старшеклассников и более 300 детишек – в начальной школе. 

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Суровикинского района, решение о проведении капитального ремонта в школе было принято в 2021 году – сразу после старта госпрограммы развития системы образования. На ремонт здания из федерального бюджета выделили 115,9 млн рублей, еще 17 млн рублей выделил региона. Из муниципального бюджета на обновление школы было направлено  8,7 млн рублей. Из общей суммы 9,8 млн рублей были направлены на оснащение кабинетов для полноценного современного учебного процесса. 

– По контракту, который был заключен с ИП Саблиным, работы должны били завершиться лишь 31 августа 2025  года, – рассказали в районной администрации.  – Однако завершить  капитальный ремонт удалось уже к началу года. Подрядчик произвел ремонт учебных и специализированных кабинетов (логопеда, психолога, дефектолога), заменил учебную мебель, оборудовал душевые при спортзале, оснастил компьютерной техникой  один класс, оборудовал актового зал акустической системой. Обновилось оборудование и на пищеблоке.


Оснащение школы после капитального ремонта позволило создать на базе школы ресурсный центр, ориентированный на оказание консультационной, методической, психолого-педагогической помощи обучающимся, родителям обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, учителям других образовательных организаций, в которых обучаются дети с ОВЗ. 


Отметим, что на время проведения ремонта ученики обучались в школах №№2 и №3 в Суровикино.   


Фото: администрация Суровикинского района 

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