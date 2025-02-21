



В Волгограде по требованию прокуратуры суд расторг брак местной жительницы Ирины Б. и иностранного гражданина Фирузжона К.

– Прокуратурой в ходе проверки было установлено, что заключенный между жительницей Волгограда и иностранцем брак является фиктивным, так как целью создания брака явилось не создание семьи, а получение иностранцем гражданства Российской Федерации, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Из материалов дела следует, что брак был заключен еще в апреле 2022 года между Ириной Б. и Фирузджоном К., но общих детей у супругов нет.

Удачно женившись, Фирузжон прописался в Красноармейсом районе Волгограда.

Рассмотрев иск прокуратуры Красноармейского района, суд расторг брак. Однако, у бывших супругов есть возможность обжаловать решение суда и вновь воссоединиться.