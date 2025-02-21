В Волгограде «сотрудники» Госуслуг выманили у пенсионера 3 млн рублей





В Кировском районе Волгогарда 66-летний пенсионер отдал мошенникам 3 миллиона рублей личных сбережений. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД, аферист связался с пожилым волгоградцем под видом сотрудника портала «Госуслуги».

Злоумышленник сообщил о якобы зафиксированных попытках незаконного оформления кредита и убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет». Последовав совету звонившего, пенсионер перевел все сбережения на различные банковские карты.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности мошенников.

Напомним, ранее 54-летний житель Кировского района поверил злоумышленникам и лишился почти 10 миллионов рублей накоплений.