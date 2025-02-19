«Вот это по-нашему»: цены на бензин в Волгоградской области пошли на взлет





В Волгоградской области цены на автомобильное топливо после трехнедельной заморозки вновь «отвязались». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю прибавили в цене все виды бензина и дизтопливо. В Волгоградской области цены на автомобильное топливо после трехнедельной заморозки вновь «отвязались». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю прибавили в цене все виды бензина и дизтопливо.

АИ-92 подорожал на 18 копеек – до 56,47 рубля за литр. АИ-95 стоит теперь в среднем 62,72 рубля за литр, что также на 18 копеек больше, чем было в последние недели. АИ-98 стал дороже еще на 19 копеек и стоит теперь 82,65 рубля за литр. Дизтопливо также прибавило в цене 17 копеек – цена на солярку выросла до 68,24 рубля за литр.Между тем, жители Волгоградской области ранее удивлялись данным, которые приводил Росстат относительно цен на бензин в регионе, которые, по версии ведомства, не менялись в течение почти трех недель. Волгоградцы изо всех сил пытались отыскать на заправках ценники, на которые ссылалось ведомство, но не находили. Реальные цены на АЗС оказывались выше официальных цифр.