«Вот это по-нашему»: цены на бензин в Волгоградской области пошли на взлет

Между тем, жители Волгоградской области ранее удивлялись данным, которые приводил Росстат относительно цен на бензин в регионе, которые, по версии ведомства, не менялись в течение почти трех недель. Волгоградцы изо всех сил пытались отыскать на заправках ценники, на которые ссылалось ведомство, но не находили. Реальные цены на АЗС оказывались выше официальных цифр.
Экономика 19.02.2025 19:35
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19.02.2025 19:35
Между тем, жители Волгоградской области ранее удивлялись данным, которые приводил Росстат относительно цен на бензин в регионе, которые, по версии ведомства, не менялись в течение почти трех недель. Волгоградцы изо всех сил пытались отыскать на заправках ценники, на которые ссылалось ведомство, но не находили. Реальные цены на АЗС оказывались выше официальных цифр.
В Волгоградской области цены на автомобильное топливо после трехнедельной заморозки вновь «отвязались». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, за минувшую неделю прибавили в цене все виды бензина и дизтопливо.АИ-92 подорожал на 18 копеек – до 56,47 рубля за литр. АИ-95 стоит теперь в среднем 62,72 рубля за литр, что также на 18 копеек больше, чем было в последние недели. АИ-98 стал дороже еще на 19 копеек и стоит теперь 82,65 рубля за литр. Дизтопливо также прибавило в цене 17 копеек – цена на солярку выросла до 68,24 рубля за литр.
Между тем, жители Волгоградской области ранее удивлялись данным, которые приводил Росстат относительно цен на бензин в регионе, которые, по версии ведомства, не менялись в течение почти трех недель. Волгоградцы изо всех сил пытались отыскать на заправках ценники, на которые ссылалось ведомство, но не находили. Реальные цены на АЗС оказывались выше официальных цифр.
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