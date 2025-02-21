



Житель Волгограда Дмитрий Агапов в Двенадцатом арбитражном суде в Саратове пытается оспорить решение суда первой инстанции, обязавшего его заплатить телеведущей Ирене Понарошку без малого 600 тыс. рублей за использование фотографии семилетней давности. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщило информационное агентство «СарИнформ».

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», поводом для судебных тяжб послужило изображение Понарошку на рекламе БАДов, которые распространял волгоградский предприниматель на маркетплейсе. В свое оправдание бизнесмен заявил на суде, что ранее блогерша публиковала видеорекламу с кадрами этих БАДов. Но, встав на сторону Понарошку, суд обязал коммерсанта заплатить инстадиве и телеведущей 595 тысяч рублей.

– Не согласившись с решением, Агапов подал жалобу в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. 13 января 2025 года суд принял ее. Окончательного решения по спору пока нет, – передают саратовские журналисты.