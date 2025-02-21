Общество

Андрей Бочаров к 23 февраля вручил госнаграды 29 волгоградцам

Общество 21.02.2025 13:49
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21.02.2025 13:49


Сегодня, 21 февраля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил государственные награды, знаки отличия, почетные звания, благодарности и почетные грамоты 29 жителям региона, передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.

Торжественная церемония прошла в канун Дня защитника Отечества в Зале Воинской и Трудовой Славы.


- Высоких государственных наград нашей страны, государственных наград Волгоградской области удостоены военнослужащие  Вооруженных  Сил Российской  Федерации, которые сегодня с оружием в руках, вместе со своими боевыми товарищами, продолжая славные традиции Поколения Победителей, защитников нашего Отечества всех поколений, защищают нашу Родину, сражаются с уже современными фашистами и нацистами, на поле боя отстаивают государственный суверенитет, целостность и независимость нашей страны. Также высокими государственными наградами сегодня награждены работники энергетики, промышленного и агропромышленного комплексов Волгоградской области, сотрудники социальной сферы, здравоохранения, образования, государственного и муниципального управления, представители общественных организаций, ветеранского сообщества, - сказал в своем выступлении глава региона. - Для меня большая честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды нашего Отечества и Волгоградской области. 


Указом Президента России орденом Мужества награжден старший лейтенант Андрей Батычек, медалями «За отвагу» — рядовой Денис Анисько, подполковник Леонид Гуров, рядовой Илья Ковров, сержант Александр Полтавец. Медалями «За храбрость» II степени награждены майор Александр Киселев, капитан Роман Обросов, медалями Суворова — старший лейтенант Владислав Зайцев, капитан Антон Фокин.

Наградами Волгоградской области — медалями «За доблесть и мужество» — отмечены подполковник Юрий Вербивский, полковник Павел Зеленский, подполковник Максим Татенко, майор Виталий Попов, капитан Андрей Карташов.

За заслуги в патриотическом и нравственном воспитании молодежи медалью ордена Святого благоверного князя Александра Невского удостоен председатель Камышинского городского совета ветеранов Юрий Ефременко.

Звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присуждены старшей медсестре волгоградской больницы №25 Людмиле Абакумовой и главной медсестре областной больницы №1 Галине Поповой. Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» присвоено педагогу средней школы №4 города Котельниково Антонине Фиминой.

В числе награжденных за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу также сталевар, сортировщик, инженер-технолог, педагоги и медики.

Фото: администрации Волгоградской области

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