Общество

Не продадите, встретимся в суде: в Волго-Ахтубинской пойме изымают землю для строительства трассы

Общество 11.03.2021 11:52
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11.03.2021 11:52


Власти Волгоградской области заявили об изъятии земельных участков для прокладки трассы в рамках строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее распоряжение опубликовано  комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и подписано его  председателем Анатолием Васильевым. Так, планируется изъять части 28 земельных наделов различной площади – от 109 квадратных метров до 17 тысяч квадратов. В основном земли, через которые пройдет трасса, располагаются за границами хуторов и поселков, но некоторые участки, планируемые для изъятия, находятся в населенных пунктах. Так, правообладателям драгоценной земли в Волго-Ахтубинской пойме придется расстаться с участками, расположенными  в хуторе Закутский, в Краснослободске, на территории АОЗТ «Озерное», рядом с хуторами Третий Решающий, Бурковский.  Некоторые участки используются для производства сельхозпродукции, часть относится  к особо охраняемым территориям и объектам. Земля, через которую пройдет будущая трасса, может находиться в частной собственности, бессрочном пользовании, в пожизненном наследуемом владении, а также в аренде физических и юридических лиц. 
Правообладателей участков должны письменно уведомить о предстоящем изъятии и подготовить соответствующие  соглашения о предстоящих сделках. Владельцам земли будет выплачены компенсации, размер которых зависит от ее рыночной стоимости  и стоимости находящихся  на изымаемых участках объектов недвижимости. Также в эту сумму будут включены убытки и упущенная выгода из-за прекращения обязательств правообладателей перед третьими лицами. Если, говорится в документе, в течение трех месяцев после получения уведомления собственники земли не подпишут соглашение, то администрация региона  обратится  в суд с исками о принудительном изъятии земли. 
В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области ИА "Высота 102" пояснили, что выкуп земельных участков при строительстве масштабных инфраструктурных проектов, в частности дорог, — распространенная практика. В том числе она ранее применялась в рамках возведения третьего пускового комплекса — спорных вопросов практически не возникало. В ведомстве отметили, что в числе участков, которые обозначены в опубликованном  документе, и среди тех, что были выкуплены ранее, нет жилых домов.
"Если бы был сделан выбор в пользу альтернативных вариантов прокладывания трассы, то изъятия земельных участков, на которых располагаются жилые дома, практически невозможно было бы избежать. Так, старая трасса, которую в том числе предлагали расширить, проходит сразу через несколько населенных пунктов Среднеахтубинского района", - говорится в комментарии.
Напомним, по результатам аукциона уже определен подрядчик, который приступает  к первому этапу строительства трассы – АО «Группа компаний ЕКС». В настоящее время чиновники пытаются согласовать проект строительства трассы в рамках второго этапа в Минприроде РФ. Данный вариант, который должен пройти через дубовую рощу и привести к вырубке реликтовых деревьев, не устраивает часть местных жителей и экологов, предлагающих проложить дорогу на месте существующей трассы «Краснослободск-Средняя Ахтуба». Однако в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области считают, что расширение действующей магистрали также приведет к массовой вырубке деревьев, обернется необходимостью переноса огромного количества инженерных сетей, а также изъятием жилых домов и построек у собственников. 
Справка. Новая магистраль, на строительство которой уйдет несколько лет, в конечном итоге свяжет  «танцующий» мост с хутором Лебяжья Поляна, а далее с мостом через Ахтубу и поможет разгрузить популярную автодорогу "Краснослободск-Средняя Ахтуба", а также снизить повышенную  аварийность на этом участке. 

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