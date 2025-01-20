На прошлой неделе в России на несколько часов «умер» Рунет. Из-за масштабного сбоя пользователи не смогли открыть сайты и видеохостинги, банковские сервисы или стартовые страницы маркетплейсов. Такой «обрыв связи» вызвал у многих неподдельный страх и даже легкую панику. Почему падение Интернета воспринимается нами настолько болезненно, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградского психолога, кандидата психологических наук Яны Павлоцкой.

Что, если вам предложат провести эксперимент и отложить телефон в сторону? Через сколько ваша рука неосознанно (а, может, и вполне целенаправленно) потянется к гаджету? Посмотреть время, пролистать ленту новостей или заглянуть на страницы маркетплейсов. Неполадки в работе интернета доказали, что терпения и выдержки многих пользователей хватило ненадолго.

– В наши дни с Интернетом действительно связана практически вся наша жизнь. Это не просто Сеть – это наша работа, отношения, личное развитие и так далее, – рассуждает психолог Яна Павлоцкая. – Многие функции, которые в «доинтернетные» времена человек выполнял самостоятельно, сегодня целиком и полностью отданы на откуп глобальной сети. Например, один из разработчиков Яндекса в своем интервью сказал, что современные люди практически не умеют пользоваться картами. При отключении навигатора многие из нас действительно нервничают. Казалось бы, выход прост – остановиться у ближайшего киоска и купить старую-добрую бумажную карту. Но дальше встает вопрос: умеем ли мы по ней ориентироваться?

Буквально на каждом шагу облегчая свою жизнь интернет-подсказками, пользователи в то же время теряют часть базовых навыков, убеждена психолог.

– Современное общество не готово остаться без глобальной сети, и это большая проблема, – убеждена кандидат психологических наук. – Если Рунета не станет, его будет невозможно починить. С мышлением та же история. Например, наши родители, скорее всего, спокойно сложат в уме несколько чисел, найдут на местности нужную точку и без подсказок браузера вспомнят, где находится Индия. А вот к подрастающему поколению есть вопросы, потому что часто их мозг не хранит «лишнюю» информацию, которая по первому клику найдется в Интернете.

Чтобы интернет-реальность не становилась ширмой, застилающей реальную жизнь, волгоградцам советуют хотя бы иногда устраивать себе цифровую «перезагрузку».

– Цифровые детоксы – это действительно очень важная и полезная практика для любого человека. Например, можно откладывать телефон хотя бы за пару часов до сна, – советует специалист. – Так же важно не отдавать все свои мыслительные функции роботу или искусственному интеллекту, тренировать мышление, память, воображение. Нужно понимать, что на сколько мы делегируем свои навыки другому агрегату, настолько сами становимся слабее.

Ещё одной важной задачей в наши дни психолог называет возвращение себе реального общения:

– Онлайн-диалоги не равны живой беседе, и пандемия коронавируса нам это отчетливо продемонстрировала. Доказано, что один и тот же материал, подаваемый очно и в формате онлайн, воспринимается людьми совершенно по-разному. Повторюсь – нас развивает именно живое общение. И его никогда не заменит ни один мессенджер и ни одна социальная сеть.

Виктория Чумакова

Фото: сгенерировано ИИ