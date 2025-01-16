Общество

Минимум зелени и ноль машино-мест: на севере Волгограда построят новый торговый комплекс

Общество 16.01.2025 07:27
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16.01.2025 07:27


Торговый комплекс без парковки для покупателей хотят построить в Тракторозаводском районе Волгограда на месте рынка на улице Ополченской. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сообщение мэрии, публичные слушания по согласованию отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капстроительства пройдут в Волгограде в начале февраля текущего года.   

На суд общественности будет вынесен проект решения о предоставлении разрешения на внесение изменений в планы строительства объекта. Предлагается уменьшить минимальную долю озеленения с 15% до 3,99% и сократить с 204 до 0 минимальное количество мест для размещения индивидуального автотранспорта.

Кроме того, разрешение требуется на увеличение максимального процента застройки земельного участка с 50% до 84,84%, уменьшение минимального количества мест на погрузо-разгрузочных площадках с 3 до 0, а также уменьшение максимальных отступов от границ земельного участка в целых определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.


В документах указано, что на земельном участке площадью 7610 кв.м. с кадастровым номером 34:34:010059:5931 по ул. Ополченской, 11а планируется строительство и реконструкция торгового комплекса «Ритм». Его площадь в общей сложности составит больше 10 тыс. кв.м. 

Стройку планируют начать в нескольких метрах от существующего здания объекта культурного наследия «Цирк (рынок)». Минимальный отступ от этого объекта предлагается сократить с 3 до 0,4 метра.  

- «Проектное обоснование для получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства торговый комплекс «Ритм», расположенного по адресу: г. Волгоград, Тракторозаводский район, ул. Ополченская, зд. 11а» выполнена на основании заявления ООО «Восход» в лице генерального директора ООО «Управляющая компания «Ритм» Ю.В.Чехова, - говорится в сопроводительной документации.

Экс-мэру Волгограда Юрию Викторовичу Чехову, согласно данным СПАРК, принадлежит 95% доли в ООО «УК «Ритм». Оставшиеся 5% принадлежат Чеховой Анне Юрьевне. 

Напомним, что Чехов занимается ресторанным, гостиничным бизнесом, имеет в собственности складские и торговые помещения. Под управлением его головной фирмы находится порядка восемь «дочек», в числе которых ООО «Волгоград-Интурист», ООО «Гостиничный комплекс Волгоград», ООО «Волгоградский складской Альянс», ООО «Горизонт» (ТРЦ «Пирамида») и другие.

О планах реновации застрявшего в 90-х годах тракторного рынка в Волгограде сообщалось еще в 2020 году. Тогда речь шла о создании крупного спортивного кластера на базе восстанавливаемого стадиона «Трактор»  и комплексном развитии территории с благоустройством и реконструкцией улично-дорожной сети. Юрий Чехов, как отмечалось, активно участвует в этом проекте. Тогда он заявлял, что вместо старого рынка будет построено двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и  кондиционирования.

Фото из архива V102.RU

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