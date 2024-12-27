



27 декабря в Волгограде в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» прошла заключительная в 2024 году церемония награждения ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. На этот раз приказом президента Владимира Путина орденами и медалями были отмечены семеро бойцов.

Губернатора Волгоградской области на мероприятии представлял председатель облкомтерполитики Михаил Битюцкий, Минобороны России – региональный военком Андрей Летунов. Также сегодня здесь собрались родственники военнослужащих, представители ветеранского сообщества, школьники и кадеты.





Традиционно церемония началась с внесения в Триумфальный зал военнослужащими роты почётного караула флага России, вскоре после чего последовала минута молчания в память о героях, погибших на полях сражений СВО и началась основная часть.

Орденами Мужества были награждены:

Ильяс А.

Алексей И.

Алексей С.

Медали «За отвагу» вручены:

Арслану С.

Максиму К.

Медали «За храбрость»:

Павлу Я.

Алексею И.

В этот раз среди награждённых довольно большое количество бойцов, которые сознательно решили встать на защиту Родины. В их числе и военнослужащий, героически спасший от гибели сразу нескольких своих товарищей Арслан С. из Новоаннинского района.





– Я воевал с 2023 года. На фронт ушёл добровольцем. Если честно, срочную службу не проходил и, подписав контракт, захотел отдать долг Родине. Думаю, отдал сполна, – с грустью смеётся боец. – Воевал на самых горячих направлениях. Это и Бахмут, и Работино. Впервые попав на передовую, понял, как мне не хочется умирать, и все последующие месяцы цель у меня была одна – выжить. В 2023 году под новый год нас командир отправил на боевую задачу. На приобретённой добровольцами «буханке» мы поехали к обозначенному месту. В какой-то момент за нами увязался дрон. Через какое-то время раздался взрыв.

Машина, в которой с товарищами ехал Арслан, хоть и была дополнительно усилена самодельной бронёй, но самодельный фугас застигнул её врасплох.

– Я ехал в салоне и от взрывной волны ненадолго потерял сознание. Когда пришёл в себя, услышал, что двое моих сослуживцев, находившихся в кабине, сильно ранены. Сразу же связался с подразделением, вызвал эвакуацию. Дальше действовал на адреналине. Каким-то чудом машина хоть и заглохла, но осталась на ходу. Я пересел на водительское сиденье и поехал в расположение. Фары не работали, было темно, дорогу приходилось подсвещать фонариком телефона. В итоге всё обошлось. И сам спасся, и ребятам помог – все выжили, – добавил военнослужащий.

Сейчас Арслан С. уволен в запас. На ближайшее время у него главная мечта – получить высшее образование и постепенно вернуться к обычной жизни.





Максим К., также как и предыдущий герой, награждён сегодня медалью «За отвагу». Среди сегодняшних ребят он имеет наиболее солидный опыт сражений на СВО.

– На передовой я с 2022 года. В августе подписал краткосрочный контракт. Сначала сражался в качестве добровольца. До этого не воевал, поэтому можно сказать, что пошёл посмотреть. Позже заключил полноценный контракт с Минобороны России, – рассказал военнослужащий.

Родственники отнеслись к решению Максима насторожено и до сих пор за него сильно переживают.

– Для меня первое и наиболее яркое впечатление от боевых действий – это жестокость войны. Находясь на гражданке, даже логически, умом понимая какие-то очевидные вещи, связанные с характером боевых действий, эмоционально всё равно к этому невозможно подготовиться. И когда ты попадаешь за «ленточку» и видишь всё это своими глазами без купюр, это, конечно же, оказывает очень сильное влияние, – добавил боец.





Ещё один кадровый военнослужащий, который сегодня получил награду, это – Алексей И. Житель Городищенского района был удостоен ордена Мужества.

– Я бы себя назвал добровольным контрактником, - шутит Алексей. Ушёл на фронт в 2023 году. Воевал семь месяцев, после чего был тяжело ранен. Проходил лечение в госпитале. Закончил курсы на офицера. Получил звание лейтенанта и планирую теперь связать свою жизнь со служением Отчизне, – подчеркнул мужчина.

После прохождения лечения Алексей И. был переведён в военкомат, где и проходит сейчас службу. Вернувшись на малую родину он женился и готовится вот уже совсем скоро стать отцом.

Фото: Геннадий Гуляев