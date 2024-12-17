В Среднеахтубинском районе Волгоградской области жители хутора Закутский оказались отрезаны от основной части дорожно-транспортной сети населённого пункта. Как сообщает ИА «Высота 102», наиболее короткая дорога, десятки лет связывающая сразу несколько находящихся на периферии улиц со школой, детским садом, ФАПом, магазином и отделением почты, вдруг оказалась на территории частного земельного участка, принадлежащего сельской учительнице.







- Я здесь проживаю с 1986 года. Эта дорога между ул. Заречной и ул. Садовой была обустроена ещё до моего переезда. Как говорят соседи, она существовала с самого основания хутора. Эта дорога есть на генеральном плане поселения. Многие из местных ещё детьми по ней бегали, и никогда никаких проблем не было. Но этой осенью она оказалась перегорожена, - рассказал журналистам местный житель Виктор Парфёнов.





По словам сельчан, всё произошло практически с молниеносной скоростью и утром, 9 сентября, родители, провожающие детей в школу и детский сад, обнаружили, что грунтовка оказалась огорожена.





- Сетка-рабица здесь была натянута нашей местной учительницей Надеждой Лаптевой. Некоторое время назад она приобрела прилегающий к дороге участок и сначала перенесла забор по самую границу дороги, а затем почему-то именно здесь, на меже, она построила дом. Видимо, чтобы удобнее было, решила именно у крыльца расширить свой надел за счёт участка дороги. В итоге проезд оказался полностью заблокирован, а поселковая дорога теперь ведёт лишь к воротам Лаптевой, - добавил хуторянин.

В результате действий учительницы сразу несколько десятков домов оказались отрезаны от «большой земли». Сельчане должны или же идти в обход, преодолевая вместо 200 метров более километра по окраине посёлка, либо пытаться пролезть по «козьей» тропинке между забором и оврагом.

- Это не тропинка, это издевательство какое-то. По её участку свободно бегают собаки, кидаются на всех подряд. У нас значительную часть года дети уходят на учёбу рано, когда ещё темно, возвращаются поздно, когда уже темно. А освещения здесь никакого нет. И какая альтернатива у ребят? Искать приключения, собирая все окрестные дороги, или пытаться ночью протиснуться между оврагом и сеткой-рабицей, - задаётся вопросом Виктор Парфёнов.

По словам ещё одного жителя, когда этой осенью сельская дорога только оказалась перекрыта, он пытался по-человечески поговорить с учительницей, однако переживания сельчан за своих детей она не разделила.

- Попросил оставить здесь хотя бы тропинку для нас, чтобы можно было проходить. Дорожку хотя бы узенькую. Но в ответ я услышал, что «вы и ваши дети будете ходить не по дороге, а вон там, в овраге». Вы только вдумайтесь в эти слова. У нас весной во время паводка сюда вода заходит, и запросто дети или старики могут погибнуть, свалившись в это болото, - подчеркнул местный житель Геннадий Толстопят.

Кроме того, хуторяне боятся, что в случае пожара они могут оказаться отрезаны и от единственной оставшейся дороги. Более того, уже были прецеденты, что массивные мусоровозы вязли на местных грунтовках, блокируя проезд.

- Что будет, если дорога окажется заблокирована, а кто-то в это время вызывает врача? Разве такое может быть, чтобы подъезд к жилому массиву был возможен только по одной дороге, - задаётся вопросом местный библиотекарь Юлия Юдина. – У меня бабушка лежачая. Мы к ней регулярно вызываем медсестру. Сейчас это стало очень сложно делать, потому что навигатор ведёт всех именно по этой перекрытой дороге. Уже несколько раз специалистам приходилось вместе с оборудованием оставлять машину у этого забора и идти пешком до моего дома. А я, чтобы понимали, живу в самом хвосте ул. Заречной.

С каждой неделей проблем из-за организованной «блокады» части посёлка у местных жителей становится всё больше и больше. Недавно стало известно, что местный почтальон отказывается обслуживать ул. Заречную из-за слишком большого крюка, который приходится делать по обходной дороге.

Примечательно, что как только произошло ограждение дороги, сельчане тут же обратились к местным властям, но глава Фрунзенского поселения, куда входит населённый пункт, развёл руками. Как выяснилось, изменение границ участка за счёт территории дороги было официально проведено через Росреестр.









- Это какой-то беспредел. Сама грунтовка находится в особой охранной зоне. Более того, под ней проходит поселковый газопровод, который также имеет охранную зону. Здесь не только по законности передачи в частные руки участка дороги речь должна возникнуть, но и даже по строительству дома практически над газовой трубой, - добавил Виктор Парфёнов.

Как выяснилось, первые тревожные звоночки, связанные с притязаниями учительницы на дорогу, прозвучали ещё в 2023 году. Тогда, по словам хуторян, женщина заблокировала проезд, высыпав на дорогу самосвал строительного мусора.

В свою очередь Надежда Лаптева опровергает все обвинения хуторян в свой адрес.

- Я купила участок в 2022 году уже в таком виде. Никакой самозахват не делала. Всё по закону. Здесь дороги как таковой никогда не было. Когда предыдущий собственник не ухаживал за этой территорией, местные жители накатали здесь для себя проезд. Одна колея проходила по тропинке, вторая — уже по частной земле. Когда я его купила, узнавала у предыдущего хозяина. Он подтвердил, что у других жителей есть основная дорога, а здесь можно смело переносить забор. Это же мне сказали и в земельном комитете, и кадастровый инженер. Собственно, что я и сделала, — рассказала журналистам сельский учитель.

Женщина также отметила, что не понимает, почему так много местных жителей, а также власти поселения на неё взъелись.

- Хочу ещё раз подчеркнуть, что я ничего не нарушала, в профессиональном плане посвятила всю жизнь детям. Ребята в школе меня любят. При этом фактически происходит травля. Эти люди полоскают меня грязью как в живую, так и в социальных сетях и даже до СМИ добрались. Но я ничего плохого не сделала. Напротив, по этому проезду одни алкаши ездили, здесь детям опасно было ходить. А сейчас я для них оставила тропинку, — добавила учитель.

Женщина уверяет, что готова пойти с хуторянами на компромисс, однако последний она видит лишь в дополнительной отсыпке тропинки между забором и оврагом.

- Если сейчас проход у кого-то вызывает опасения, мы с мужем можем его дополнительно укрепить и отсыпать грунтом, чтобы люди могли беспрепятственно проходить. Также хотелось подчеркнуть, что информация о бросающихся на детей собаках — неправда. Они у меня очень добрые. Я их на улице подобрала. Они если и залают на кого-то, так это только на плохих людей, которые меня обижают, — подчеркнула Надежда Лаптева.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в Росреестр с просьбой прокомментировать, как всё же поселковая дорога могла уйти в частные руки.

- 16 октября 2023 года в результате внесения сведений, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:130005:1673, в ЕГРН внесена запись об изменении площади с «700 кв. м» на «702 кв. м» и уточнении границ на основании обращения заказчика ККР Администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Ранее, 12 октября 2022 года, в ЕГРН также были внесены сведения об уточнении границ земельного участка с кадастровым номером в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении его границ на основании межевого плана от 21 сентября 2022 года, подготовленного кадастровым инженером, - рассказали в региональном управлении Росреестра по Волгоградской области.

При этом, по информации специалистов, все корректировки действительно проводились на законных основаниях. Однако даже после нескольких этапов изменений границ летом 2024 года схема участка вновь потребовала корректировок.

- 1 августа 2024 в ЕГРН в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:130005:1673 внесены сведения об уточнении описания местоположения границ с целью исправления ошибки в описании местоположения его границ на основании заявления собственника с приложением межевого плана от 23 июля 2024, подготовленного в результате выполнения кадастровых работ в связи с исправлением реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 34:28:130005:1673. Границы земельного участка изменены на границы, которые были внесены в ЕГРН при образовании земельного участка, т.е. на 1 ноября 2022, - подчеркнули в Росреестре.

Также эксперты отметили, что за достоверность вносимых сведений отвечают кадастровые инженеры, а уже зарегистрированные границы участка можно оспорить лишь в судебном порядке. Кроме того, в Росреестре подчеркнули, что не располагают информацией о наличии здесь поселковой дороги.





В свою очередь, администрация Среднеахтубинского района Волгоградской области сообщила на редакционный запрос, что муниципалитету известно о сложившейся в хуторе ситуации и ещё полтора месяца назад специалисты обследовали спорный участок.

- 30 октября 2024 года сотрудниками администрации Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области было проведено обследование земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х. Закутский, ул. Садовая, 39а, кадастровый номер 34:28:130005:1673. В результате обследования было установлено, что по вышеуказанному земельному участку, обремененному правами третьих лиц (право собственности), проходит сегмент грунтовой дороги, который в настоящее время расположен за ограждением на территории земельного участка с кадастровым номером 34:28:130005:1673 и не используется по назначению. Проход возможен вдоль западной стороны участка по землям общего пользования, проезд ограничен, - подчёркивается в ответе чиновников.

Кроме того, власти также подтвердили, что на момент формирования участка Надежды Лаптевой уже существовала охранная зона газопровода.

На текущий момент районные чиновники подали в суд на владелицу земельного надела.

- 27 ноября 2024 года администрацией подано исковое заявление в Среднеахтубинский районный суд о признании недействительным результатов исправления реестровой ошибки в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:28:130005:1673, - сообщали в муниципалитете.

Однако пока районные чиновники пытаются в суде оспорить череду «ошибок» с переносом границ участка вблизи дороги то в одну сторону, то в другую, хуторяне сообщают, что хозяева других земельных участков вдоль злосчастной дороги уже вдохновились примером сельской учительницы и уже вызывали кадастровых инженеров, что бы те пособили с «выравниванием» и их границ земельных участков. Естественно, за счёт прилегающей поселковой дороги.



