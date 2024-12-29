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«Нам выдвинули ультиматум»: в Волгограде приговорённый к сносу рынок «Олимпия» обесточат 31 декабря

Актуально 29.12.2024 10:25
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29.12.2024 10:25


В Дзержинском районе Волгограда, несмотря на резонанс в СМИ и внимание общественности, продолжается подготовка к экстренному сносу павильонов на территории рынка «Олимпия». Как сообщает ИА «Высота 102», для того чтобы урезонить пожаловавшихся в прессу продавцов и ускорить процесс переезда торговых точек, администрация комплекса пообещала в новогоднюю ночь отрезать объект от сетей электроснабжения.

- Люди в отчаянье. Никто не знает, что делать. У многих товар на руках, и перевезти его некуда. У меня, к примеру, на рынке две точки продажи хлеба. Перейти на новую ярмарку я не могу. Аренда там не то чтобы кусается, она в несколько раз дороже и сделает продажи нерентабельными. При этом других свободных площадей, для того чтобы разместить полсотни предпринимателей, нет, - рассказал журналистам один из рыночных торговцев.

По словам мужчины, найти за неделю не то чтобы новую площадку, а хотя бы склад для перевалки уже закупленного товара – задачка не из лёгких. Справиться с ней смогли единицы.

– 24 декабря нас уведомили о прекращении работы рынка, а теперь грозятся ещё и обесточить территорию. Отключение состоится уже через несколько дней, 31 декабря, а с 3 января 2025 года владельцы рынка обещают и вовсе закрыть территорию. Всем, что здесь останется, они грозятся распорядиться по своему усмотрению. Не дают людям даже собственные павильоны забрать, говорят, что это якобы собственность рынка, и они сами всё сдадут на металлолом, – добавляет коммерсант.

В настоящее время часть владельцев торговых точек уже опустили руки, но некоторые до сих пор не теряют надежды хотя бы получить отсрочку на переезд.

– Сейчас идёт сбор подписей местных жителей. Уже собрали около 800. Планируем также попробовать обратиться за помощью к уполномоченному по правам бизнесменов Волгоградской области, – отметил предприниматель.

Напомним, об поспешной ликвидации рынка «Олимпия» широкой общественности стало известно 26 декабря. Как выяснилось, ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду  футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать контракт. Долгое время организация не теряла надежды оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал окончательно на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов. При этом без ответа остаётся вопрос о том, если ещё два года назад администрация Волгограда разорвала контракт на передачу земли, то на каком основании владелец рынка всё это время собирал с бизнесменов плату за субаренду территории.

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