«Погода больше напоминает ноябрь»: почему волгоградцы который год встречают Новый год без снега





Накануне Нового года многие волгоградцы лелеют мечту о снегопаде, который закроет зимнюю серость праздничными декорациями. Однако прогнозы погоды на ближайшие дни почти не оставляют надежд. Почему снег в декабре становится едва ли не роскошью, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у известного волгоградского географа Дениса Солодовникова.

Будем честны. Снег в этом сезоне волгоградцы все же видели - белые хлопья несколько раз засыпали город, но из-за тёплой погоды практически сразу таяли на земле. По-настоящему зимние пейзажи в середине декабря застали разве что жители некоторых районов Волгоградской области.

– Тенденции последних 20-25 лет таковы, что зимы в умеренной климатической зоне повсеместно становятся короче и теплее, – подтверждает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. – В Волгограде по многолетним данным среднемесячная температура декабря составляет -6,1 градуса. Да, в декабре погода в городе всегда была неустойчивой, с глубокими оттепелями, но, тем не менее, каждый год наблюдались морозные периоды. Нынешний декабрь ещё не закончился, но уже сейчас очевидно, что его средняя температура составит минус 1-2 градуса. А это значительно ближе к среднемноголетней температуре ноября (0 градусов).

Конечно, метеорологи могут вспомнить и более теплые декабри. Но, если тогда отнюдь не зимние «плюсы» считались аномалией, то сейчас стали практически нормой.

– Рекорд среднемесячной температуры декабря составляет +2 градуса. Но раньше такая погода в преддверии Нового года была действительно аномалией, а сейчас зеленые газоны в становятся привычным явлением. Это и есть глобальное потепление - рост средней температуры планеты происходит за счет зимнего потепления, – объясняет географ. – Интересно, что в этом декабре в Волгоградской области почти нет разницы между ночными и дневными показателями. Это говорит о том, что в регион непрерывно поступают воздушные массы с температурой около 0, а местного нагрева этого воздуха днем практически не происходит. Солнца мы тоже почти не видим – оно неделями скрыто сплошной облачностью.

Чем обернётся такой ощутимый сдвиг сезонов, учёные говорят весьма неопределённо. Зато предупреждают о конкретных перспективах в регионах, которые занимаются сельским хозяйством.

– Неблагоприятные последствия будут очевидны. Основная сельхозкультура нашего региона – озимая пшеница. Она прорастает после осенних дождей, а дальше молодые всходы укрываются снегом и зимуют под этим «одеялом». Ранней весной они пускаются в рост, используя влагу, поступившую в почву от таяния снега. Как видим, важнейший фактор урожая озимых – снег. Он и защищает проростки от вымерзания и обеспечивает влагой весной. Но сейчас осадков становится меньше, а, значит, шансы на хороший урожай становятся ниже, – отмечает географ.

Виктория Чумакова

Фото: Геннадий Гуляев