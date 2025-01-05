Общество

«Работать, работать и ещё раз…»: в 2025 году россияне попадут в пенсионный люфт

Общество 05.01.2025 08:17
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05.01.2025 08:17


В 2025 году в России изменился порядок выхода на пенсию. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», стартовавшая в 2019 году пенсионная реформа вышла на новый этап, в результате чего граждане больше не могут воспользоваться социальной льготой, позволяющей выйти на пенсию на 6 месяцев раньше срока.

По информации журналистов, мера поддержки была установлена правительством лишь на несколько лет. Теперь россиянам придётся по полной ощутить увеличение пенсионного возраста, в результате чего в 2025 году на общих основаниях полк пенсионеров не пополнит ни один гражданин.

Всё дело в том, что мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения на заслуженный отдых уже вышли в 2024 году, а в связи с повышением пенсионного возраста следующее поколение мужчин 1962 и женщин 1967 годов рождения смогут рассчитываться на пенсию лишь в 2026 году.

«Полк» пенсионеров по старости в 2025 году смогут пополнить лишь те граждане, которые в предыдущие годы получили право выйти на заслуженный отдых, но по каким-то причинам его так и не реализовали.

Отметим, помимо прекращения действия переходного периода, когда на пенсию можно было выйти на 6 месяцев раньше срока, с этого года увеличено количество баллов до 30 и продолжительности стажа до 15 лет, необходимых для назначения минимальной пенсии.

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