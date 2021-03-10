Телеком

Исследование МТС: как волгоградцы провели гендерные праздники

Телеком 10.03.2021 16:56
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10.03.2021 16:56


Аналитики МТС проанализировали обезличенные большие данные и использование цифровых сервисов экосистемы компании в праздничные выходные Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Согласно полученной статистике мужчины активнее, чем женщины поздравляли с гендерными праздниками, а женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Поздравления в мессенджерах и соцсетях
23 февраля мужчины общались в мессенджерах в два раза активнее, чем обычно, женщины – так же как в любой другой выходной день. 8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, а также на 30% вырос объём данных, передаваемый в Instagram, профиль использования социальных сетей мужчинами не изменился. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных. 
Праздничный завтрак и доставка вместо ужина
8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля – в обычное время. Подъём в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.
В День защитника Отечества многие женщины предпочли доставку еды приготовлению праздничного ужина – траты в этой категории возросли на 40% по сравнению с обычным выходным днём. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин увеличились на 38%.
В дни праздников 23 февраля и 8 марта траты на алкоголь у представителей обоих полов выросли примерно на 30%, средний чек у мужчин был выше примерно на 10%.
В топе фильмов для домашнего просмотра в День защитника отечества среди пользователей МТС ТВ было кино, рассчитанное на мужскую аудиторию — «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе». 8 марта женщины выбирали фильмы для просмотра вместе с остальными домочадцами — среди просмотров лидировал «Стендап под прикрытием», мультфильм «Последний богатырь: Корень зла» и «Непосредственно каха».
Праздник начинается в субботу
Отмечать гендерные праздники астраханцы начали уже с первого праздничного выходного – траты в кафе и ресторанах в субботу, 21 февраля и 6 марта, выросли примерно на 20%. В День защитника Отечества рост составил уже 28%, а Международный женский день – 85%.
23 февраля и 8 марта женщины на 30% чаще вызывали такси, среди мужчин расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества на 24%.

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