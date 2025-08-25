Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общение





В районах области абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 21% больше мобильного трафика. Суммарно на них приходится уже 32% интернет‑данных в поселках, хуторах, селах сообщают специалисты МегаФона после анализа обезличенной статистики клиентов.

Как показывает bigdata оператора, летом 2025 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивают по 12 Гбайт в месяц. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 19% дольше, чем ровесники‑мужчины. Если говорить о географии, то здесь впереди по общему объёму трафика хутора Верхнесолоновский и Лобакин, поселки Комсомольский, Прудовый, Коростино.

Растущая востребованность интернет‑сервисов влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 24% пенсионеров, у остальных — смартфоны. Наиболее популярны Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C и Samsung Galaxy A12.

— Цифровое пространство становится всё доступнее для представителей старшего поколения.Сеть даёт им возможность общаться с родными, узнавать новости, учиться новому, пользоваться госуслугами и оплачивать счета онлайн.Только в этом году модернизация связи произошла в Светлоярском, Среднеахтубинском, Котельниковском, Камышинском, Ленинском районах области, — отметил Антон Павленко, директор МегаФона в Волгоградской области.

Расширение инфраструктуры обеспечило и комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет сохранять кристально чистый звук во время звонков при одновременном скачивании файлов с того же устройства или общения в мессенджерах. С начала этого года жители области проговорили свыше 2,2 млрд минут, равных 4,2 тысячам годам беспрерывного общения.

Фото: МегаФон.

Реклама. ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneTSTkYmP2r