Андрей Бочаров оценил подготовку «Юного ястреба» к фестивалю #ТриЧетыре





29 августа в Среднеахтубинском районе Волгоградской области Андрей Бочаров на площадке центра патриотического и спортивного воспитания «Юный ястреб» провёл выездное совещание, посвящённое подготовке к молодёжному фестивалю #ТриЧетыре. Глава региона высоко оценил проделанную организаторами работу.

- Буквально через неделю Центр «Юный Ястреб», по уже сложившейся традиции, станет одной из основных площадок четвертого волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре, посвященного 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Мы только что с сопредседателями оргкомитета ознакомились с ходом подготовки центра «Юный Ястреб» к молодежному фестивалю. И сразу считаю важным отметить, что площадка полностью готова к проведению этого масштабного мероприятия и приему молодежи, - подчеркнул руководитель.

Отметим, в 2025 году фестиваль впервые пройдёт в осенний период. Как ожидается, в мероприятии примут участие не только представители молодёжи ото всех районов Волгоградской области, но ещё и молодые люди из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль будет включать в себя развлекательную часть – доступную всем желающим, и соревновательную, в которой примут участие 120 команд общей численностью порядка 1,6 тыс. человек. Основной площадкой для его проведения станет Волгоград.

Фото: администрация Волгоградской области