«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитию





В Красноармейском районе 49-летнего мужчину зарезали во время конфликта между соседями общежития. По информации полицейских, погибший при этом не являлся активным участником спора и пришел из соседнего дома, чтобы поддержать своего приятеля.

Уточняется, что кровавя драма разыгралась на юге Волгограда накануне вечером. В совершении убийства подозревается 34-летний волгоградец.

– Установлено, что между соседями общежития возник бытовой конфликт. Для помощи один из участников конфликта пригласил своего знакомого из соседнего дома. В ходе выяснения отношений подозреваемый взял кухонный нож и нанёс потерпевшему несколько ударов ножом, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным сведениям СУ СК России по Волгоградской области, смертельные удары ножом задержанный впоследствии участник конфликта нанес своей жертве в область груди и предплечья. Эксперты насчитали на теле убитого не меньше семи ранений.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают в СУ СК России по Волгоградской области.

Фото: СУ СК России по Волгоградской области