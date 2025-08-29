Расследования

«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитию

Расследования 29.08.2025 16:13
0
29.08.2025 16:13


В Красноармейском районе 49-летнего мужчину зарезали во время конфликта между соседями общежития. По информации полицейских, погибший при этом не являлся активным участником спора и пришел из соседнего дома, чтобы поддержать своего приятеля. 

Уточняется, что кровавя драма разыгралась на юге Волгограда накануне вечером. В совершении убийства подозревается 34-летний волгоградец.

– Установлено, что между соседями общежития возник бытовой конфликт. Для помощи один из участников конфликта пригласил своего знакомого из соседнего дома. В ходе выяснения отношений подозреваемый взял кухонный нож и нанёс потерпевшему несколько ударов ножом, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненным сведениям СУ СК России по Волгоградской области, смертельные удары ножом задержанный впоследствии участник конфликта нанес своей жертве в область груди и предплечья. Эксперты насчитали на теле убитого не меньше семи ранений.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщают в СУ СК России по Волгоградской области. 

Фото: СУ СК России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.08.2025 07:06
Расследования 29.08.2025 07:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.08.2025 15:54
Расследования 28.08.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2025 18:33
Расследования 27.08.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2025 12:17
Расследования 27.08.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.08.2025 10:19
Расследования 27.08.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 19:16
Расследования 26.08.2025 19:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 16:15
Расследования 26.08.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:14
Расследования 26.08.2025 15:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 15:00
Расследования 26.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 10:46
Расследования 26.08.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.08.2025 08:24
Расследования 26.08.2025 08:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:53
Расследования 25.08.2025 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 18:01
Расследования 25.08.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 17:38
Расследования 25.08.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.08.2025 15:27
Расследования 25.08.2025 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:58
В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
17:22
24 человека в Волгоградской области оштрафовали за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
16:13
«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитиюСмотреть фотографии
15:27
«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Андрей Бочаров оценил подготовку «Юного ястреба» к фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:38
«Оставь его»: в Волгограде засняли похищение мишки из цветочного магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Подземный командный пункт построят под Волгоградом к концу годаСмотреть фотографии
14:01
Электросушилка сожгла дом и едва не убила хозяина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Громкое дело о смерти подростка в ДТП с цыганской «Ладой» дошло до судаСмотреть фотографии
13:31
Очень знойное 1 Сентября обещают синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвский рынок»Смотреть фотографии
13:08
Без тонометра в пустом кабинете: в Волгограде главврача и медсестру накажут за странные медосмотры водителейСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницыСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским школам запретят вводить «нулевые» уроки и третью сменуСмотреть фотографии
11:18
РПН: в России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгуньяСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде чиновники вернут автобус №68 в посёлок ГЭССмотреть фотографии
10:01
Суд в Москве арестовал топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиковСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде из-за ДТП встало движение на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские волонтеры связали 3000 кв.метров сетей для СВОСмотреть фотографии
08:22
Погода на Ореховый Спас обещает волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
07:39
«Ротор» 30 августа на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком»  Смотреть фотографии
07:06
Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьникаСмотреть фотографии
06:41
«Ходят пустые»: пассажиры не оценили новый маршрут между Волжским и ВолгоградомСмотреть фотографии
06:13
С трезвого понедельника начнется осень для волгоградцевСмотреть фотографии
21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:53
В частном секторе на юге Волгограда загорелся камышСмотреть фотографии
20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
 