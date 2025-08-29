Телеком

Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога

Почти треть респондентов (29%) опроса считает, что мессенджер Телеграм (16+) отлично подходит для ведения личного канала. Более половины опрошенных (56%) подтвердили, что на личные блоги в мессенджере есть спрос: им площадка кажется подходящей для чтения новостных и тематических каналов. Эта информация была получена с помощью сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» Билайна. Ей оператор поделился ко Дню Блога, который отмечается 31 августа.
Популярность мессенджера у разных поколений подтверждает также анализ обезличенных данных абонентов Билайн. В выходной день клиенты оператора проводят в Телеграм примерно 74 тысячи часов, а в рабочий еще больше – 78 тысяч часов. Причем чем моложе пользователи, тем больше времени они тратят на мессенджер.
Значительно упрощает ведение блога в Телеграм платформа «план б.», которую запустил оператор. Так, в ней доступны популярные инструменты для генерации текстов, картинок, музыки и видео**, которые помогут разнообразить и улучшить контент.
Кроме того, «план б.» компенсирует подписку Телеграм Премиум, открывающую дополнительные возможности владельцам каналов. Среди них, например, – загрузка более тяжелых файлов, публикация длинных постов и смена внешнего вида канала. Все сервисы собраны в мини-приложении внутри мессенджера.
* Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+.
** В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.
Реклама ПАО «ВымпелКом», Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2VSb5xepPgD

