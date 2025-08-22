Телеком

Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с выгодой до 7000 рублей

Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
0
22.08.2025 13:31 Реклама


Билайн запускает акцию «выгодные комплекты с Лайтом». Новенький гаджет, бонусные рубли на связь и дополнительный товар – всё это доступно по цене одного устройства.
В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой. 
Одно из самых интересных предложений акции – HONOR 400 Lite 256 ГБ. Это легкий и элегантный смартфон с высокой производительностью. Он имеет защиту от влаги и пыли, а также подтвержденную устойчивость к повреждениям.
Устройство оснащено емкой батареей с поддержкой быстрой зарядки. Фотографируйте, приближайте, записывайте видео с помощью AI-кнопки камеры. Это не только быстрый способ запечатлеть момент, но и мгновенный доступ к возможностям искусственного интеллекта: узнавайте информацию обо всем, что попадает в объектив. Ищите понравившиеся вещи, распознавайте растения, породы собак и много другое. Смартфон открывает новые возможности для работы и учебы: переводите больше сотни языков в реальном времени, копируйте тексты и числа с изображения, получайте подсказки по математическим расчетам, историческим фактам, физике и другим дисциплинам.
При покупке HONOR 400 Lite 256 ГБ в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает выгоду 7000 рублей (6000 бонусных рублей на связь и защитное стекло стоимостью 1000 рублей). А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо защитного стекла можно выбрать различные товары – умные часы или колонки, подписки на книги билайн и облако билайн, настройки, услуги и другое.
Предложение действует до 17 сентября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции – 8000 рублей. Подробнее об условиях и ограничениях – на сайте beeline.ru.
Фото: Билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом», erid: 2VSb5xkfyKF. Подробнее на beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 11:14 Реклама
Телеком 21.08.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 16:10
Телеком 20.08.2025 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 14:12 Реклама
Телеком 20.08.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 11:07 Реклама
Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 15:08
Телеком 19.08.2025 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 09:44 Реклама
Телеком 19.08.2025 09:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 14:58 Реклама
Телеком 18.08.2025 14:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2025 10:23 Реклама
Телеком 18.08.2025 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.08.2025 11:55 Реклама
Телеком 15.08.2025 11:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.08.2025 15:22 Реклама
Телеком 13.08.2025 15:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 13:57 Реклама
Телеком 11.08.2025 13:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.08.2025 11:17 Реклама
Телеком 11.08.2025 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:08
В промзоне на западе Волгограда тушат крупный пожарСмотреть фотографии
14:34
Трещины и 70% износ: эксперты оценили состояние здания с колоннами в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:26
Волгоградец осужден за взлом системы защиты спутникового ТВСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на Ергенинских высотахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с выгодой до 7000 рублейСмотреть фотографии
13:01
В центре Волгограда создадут головокружительный оазис со скаламиСмотреть фотографии
12:50
Сотни белоснежных яхт прошли парадом вдоль КамышинаСмотреть фотографии
12:30
Водолазов подключили к поискам пропавшего в Волгоградской области яхтсменаСмотреть фотографии
11:54
Росавиация сняла второй за сутки запрет на работу аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде силовики отмечают День Государственного флага РФ: развернули триколор и вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосетиСмотреть фотографии
10:31
Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломковСмотреть фотографии
10:18
Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»Смотреть фотографии
09:55
Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за автоСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусоромСмотреть фотографии
09:04
На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнерыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Синдром «Плюшкина» и странное поведение: под Волгоградом пропал 47-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:44
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзииСмотреть фотографии
06:20
Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричкахСмотреть фотографии
05:55
Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
05:36
Аэропорт в Волгограде закрывали на три часа из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:27
Ландшафтный пожар возник в Волгограде из-за падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
21:28
Покупка новых автобусов и ремонт старых трамваев: о чем будет стратегия развития транспорта в ВолжскомСмотреть фотографии
20:56
Рост заболеваемости коронавирусом на 60% отмечают в РоссииСмотреть фотографии
 