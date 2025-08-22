Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
22.08.2025 13:31 Реклама
Билайн запускает акцию «выгодные комплекты с Лайтом». Новенький гаджет, бонусные рубли на связь и дополнительный товар – всё это доступно по цене одного устройства.
В рамках акции в составе выгодного комплекта можно приобрести планшет, смарт- и трекер-часы, кнопочные телефоны или смартфоны ведущих брендов HONOR, Realme, Xenium, Xiaomi, Tecno, Huawei и Samsung. Всё, что нужно, чтобы подготовиться к учебному году или обновить гаджеты после активного летнего сезона, а главное, сделать это с выгодой.
Одно из самых интересных предложений акции – HONOR 400 Lite 256 ГБ. Это легкий и элегантный смартфон с высокой производительностью. Он имеет защиту от влаги и пыли, а также подтвержденную устойчивость к повреждениям.
Устройство оснащено емкой батареей с поддержкой быстрой зарядки. Фотографируйте, приближайте, записывайте видео с помощью AI-кнопки камеры. Это не только быстрый способ запечатлеть момент, но и мгновенный доступ к возможностям искусственного интеллекта: узнавайте информацию обо всем, что попадает в объектив. Ищите понравившиеся вещи, распознавайте растения, породы собак и много другое. Смартфон открывает новые возможности для работы и учебы: переводите больше сотни языков в реальном времени, копируйте тексты и числа с изображения, получайте подсказки по математическим расчетам, историческим фактам, физике и другим дисциплинам.
При покупке HONOR 400 Lite 256 ГБ в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает выгоду 7000 рублей (6000 бонусных рублей на связь и защитное стекло стоимостью 1000 рублей). А совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, вместо защитного стекла можно выбрать различные товары – умные часы или колонки, подписки на книги билайн и облако билайн, настройки, услуги и другое.
Предложение действует до 17 сентября 2025 года. Максимальная выгода в рамках акции – 8000 рублей. Подробнее об условиях и ограничениях – на сайте beeline.ru.
Фото: Билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом», erid: 2VSb5xkfyKF. Подробнее на beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636
