Без тонометра в пустом кабинете: в Волгограде главврача и медсестру накажут за странные медосмотры водителей

В Волгограде выявлены серьезные нарушения при проведении медицинских осмотров водителей в поликлинике №28 в Дзержинском районе, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, данное медицинское учреждение на основании лицензии оказывает услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей транспортных средств.

Однако, как было установлено в ходе проверки, осмотры проводятся в пустом процедурном кабинете, где нет даже элементарной мебели и приборов для определения состояния водителей.

- В частности, в нем отсутствовала необходимая мебель, прибор для определения артериального давления, термометры, светофонендоскоп, прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе, а также набор медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи, - уточнила Черединина. - Имели место многочисленные нарушения при ведении специального журнала – записи о температуре водителя, отсутствии признаков опьянения, отметки о допуске к работе проставлялись в журнале заранее до проведения осмотра.

По данным прокуратуры, такой подход к организации медосмотров создавал угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц – водителей и пассажиров транспортных средств.

Главного врача ГУЗ «Клиническая поликлиника №28» привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление деятельности с грубым нарушением лицензионных требований). В отношении медицинской сестры, ответственной за данное направление деятельности, возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 11.32 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования). В адрес руководства этой поликлиники внесено представление, в ходе рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений.

