Киношедевры СССР будут показывать на уроках школьникам Волгограда





В школах Волгоградской области ученикам будут показывать шедевры советского кинематографа. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие рекомендации, а также список фильмов уже разослало в регионы Министерство просвещения РФ.

– Документ подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации и позволит использовать золотой фонд российского кино для укрепления традиционных ценностей среди школьников, а также будет способствовать формированию эстетического вкуса, культурного кругозора и национально-культурной идентичности на основе лучших образцов российского кинематографа, – говорится в заявлении Минпросвещения РФ. – Основой для рекомендаций стал сформированный Советом при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству список 100 фильмов, в который вошли кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем.

Корреспонденты ИА «Высота 102» ознакомились со списком кинолент. «Проверку временем», как выяснилось, прошли лишь те фильмы, которые были сняты в период с 1934 по 1988 годы. Ни одной картины, которая была снята в постперестроечный период, в перечне Минпросвещения не оказалось.

Самым «возрастным» в списке является фильм «Чапаев» Братьев Васильевых, который публика увидела в 1934 году. Самый «молодой» – «Собачье сердце» Владимира Бортко (1988 год).

Вошли в перечень также такие кинохиты СССР как: «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая, «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии, «Девчата» Юрия Чулюкина, «Высота» Александра Зархи, «Неуловимые мстители» Эдмонда Коеосаяна, «Служили два товарища» Евгения Карелова, «Горячий снег» Гавриила Елизарова, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой. В «золотом фонде» также нашли свое место фильмы сталинградца Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» и «Иди и смотри». Полный список.

Ранее сообщалось о списке патриотических песен, которые будут разучивать российские школьники. В перечень Минпросвещения вошли композиции известных советских и российских исполнителей. Учить волгоградские школьники наряду с шедеврами СССР будут песни SHAMAN, Майданова и Газманова.

