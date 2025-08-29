Транспорт

В Волгограде чиновники вернут автобус №68 в посёлок ГЭС

Транспорт 29.08.2025 10:32
29.08.2025 10:32


В Волгограде с 1 сентября автобус №68 вновь начнёт заезжать в посёлок ГЭС. Изменение маршрута городские чиновники объяснили уступками на просьбы горожан.

- В соответствии с запросами горожан, муниципалитет принял решение внести изменения в работу автобусного направления №68, продлив маршрут до поселка «ГЭС». В схему движения добавляются улицы Героев Тулы, Асфальтовая, Академика Бардина, Остравская и Героев Шипки. Конечная остановка «Инструментальный завод» расположена в пешей доступности от новой школы №121, которая откроет свои двери для юных волгоградцев 1 сентября, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, в марте 2025 года власти застали пассажиров врасплох новостью о сокращении данного автобусного маршрута. При этом тогда свои действия мэрия также объяснила отзывчивостью на запросы горожан. Однако это решение вызвало волну негодования у лишённых удобного транспорта жителей посёлка ГЭС.

Как ранее уже сообщала редакция, для обслуживания маршрута №68 в границах «пос. ГЭС – пос. Водстрой» специалисты с 1 сентября выделят 10 автобусов: 54 рейса будут совершать 3 автобуса большого класса вместимости и ещё 113 – 7 автобусов среднего класса вместимости.

