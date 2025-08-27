Телеком

Опрос Билайна: почти каждый второй абонент планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей

Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей. При этом женщины консультируются с виртуальными помощниками чаще, чем мужчины, следует из результатов исследования сервиса Билайна «Мобильные опросы» ко Дню знаний.
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее. Так, 63% абонентов Билайна применяют нейросети для получения простого объяснения сложных тем, а больше половины создают с их помощью тесты, графики, картинки и редактируют тексты. Свыше трети опрошенных считают, что искусственный интеллект — хороший инструмент для изучения иностранного языка, составления расписания и упрощения рутинных задач.
Образовательные вопросы решают как с нейросетями, так и в Телеграм. Например, 66% участников опроса состоят в учебных чатах и сообществах, каждый второй делится материалами для занятий. На третьем и четвертом местах – изучение экспертного контента в каналах (38%) и поиск информации для подготовки домашних заданий или проектов (37%). В то же время интерес к чат-ботам для учебы больше проявляют женщины.
Телеграм Премиум привлекает почти половину опрошенных из-за возможности убрать рекламу. В числе приоритетных премиум-функций приложения, которые выбирают респонденты, лидируют также более быстрая загрузка файлов – 39%, расшифровка голосовых сообщений – 32%. За ними следуют эксклюзивные стикеры, премиум-значок (25%) и перевод иностранных постов (22%), а также увеличенные лимиты на закрепление чатов и создание папок (17%) и возможность публиковать сториз.

Учиться удобнее с популярными нейросетями, которые включены в платформу Билайна «план б.»*. В пакете предусмотрены нейросети для генерации текстов, картинок, видео и музыки, безлимиты на соцсети, мессенджеры и приложения, а также компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев. Все возможности объединены внутри мини-аппа в мессенджере, где можно управлять тарифом. Оплата подписок на иностранные приложения доступна с баланса телефона, в числе бонусов – 100 Гб интернета, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и т. д. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.
Инфографика: Билайн
*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.
Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2VSb5xepPbo

