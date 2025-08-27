Телеком 27.08.2025 12:34 Реклама
0
27.08.2025 12:34 Реклама
Почти каждый второй пользователь Билайна собирается совершать покупки к новому учебному году, пользуясь подсказками нейросетей. При этом женщины консультируются с виртуальными помощниками чаще, чем мужчины, следует из результатов исследования сервиса Билайна «Мобильные опросы» ко Дню знаний.
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее. Так, 63% абонентов Билайна применяют нейросети для получения простого объяснения сложных тем, а больше половины создают с их помощью тесты, графики, картинки и редактируют тексты. Свыше трети опрошенных считают, что искусственный интеллект — хороший инструмент для изучения иностранного языка, составления расписания и упрощения рутинных задач.
Образовательные вопросы решают как с нейросетями, так и в Телеграм. Например, 66% участников опроса состоят в учебных чатах и сообществах, каждый второй делится материалами для занятий. На третьем и четвертом местах – изучение экспертного контента в каналах (38%) и поиск информации для подготовки домашних заданий или проектов (37%). В то же время интерес к чат-ботам для учебы больше проявляют женщины.
Телеграм Премиум привлекает почти половину опрошенных из-за возможности убрать рекламу. В числе приоритетных премиум-функций приложения, которые выбирают респонденты, лидируют также более быстрая загрузка файлов – 39%, расшифровка голосовых сообщений – 32%. За ними следуют эксклюзивные стикеры, премиум-значок (25%) и перевод иностранных постов (22%), а также увеличенные лимиты на закрепление чатов и создание папок (17%) и возможность публиковать сториз.
Учиться удобнее с популярными нейросетями, которые включены в платформу Билайна «план б.»*. В пакете предусмотрены нейросети для генерации текстов, картинок, видео и музыки, безлимиты на соцсети, мессенджеры и приложения, а также компенсация Телеграм Премиум в течение 6 месяцев. Все возможности объединены внутри мини-аппа в мессенджере, где можно управлять тарифом. Оплата подписок на иностранные приложения доступна с баланса телефона, в числе бонусов – 100 Гб интернета, безлимит на 3 часа, 30 минут на Whoosh каждый месяц и т. д. В линейке есть и детская версия тарифа с безопасным доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.
Фото: https://ru.freepik.com/
Инфографика: Билайн
*В тарифный план включен бесплатный доступ к ряду популярных нейросетей. Количество запросов ограничено.
Исследование проведено среди абонентов Билайн, выразивших согласие на участие в опросе. Общее количество респондентов – 309 человек, мужчины и женщины (48% и 52% соответственно). Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2VSb5xepPbo
«Ростелеком» и «Литрес» назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет27.08.2025 15:53 Реклама
Телеком 27.08.2025 15:53 Реклама
4 сентября – премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» на Wink.ru26.08.2025 17:39 Реклама
Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажей26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в Камышине25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общение25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
«Беркут» разработал калькулятор для расчета стоимости владения ИТ-решениями22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Билайн запустил осеннюю акцию «3в1»: новый HONOR 400 Lite с выгодой до 7000 рублей22.08.2025 13:31 Реклама
Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Билайн запустил безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей21.08.2025 11:14 Реклама
Телеком 21.08.2025 11:14 Реклама
Больше 9 тысяч раз мошенники атаковали волгоградца звонками20.08.2025 16:10
Телеком 20.08.2025 16:10
Т2 фиксирует пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров20.08.2025 14:12 Реклама
Телеком 20.08.2025 14:12 Реклама
Билайн сообщил о готовности к старту предзаказа новинок от Apple20.08.2025 11:07 Реклама
Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
В МегаФон теперь можно перейти со своим тарифом19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
С точностью до бита: число проверок скорости в сервисе QMS превысило 1 миллион19.08.2025 15:08
Телеком 19.08.2025 15:08
Абоненты Т2 могут оплачивать зарубежные сервисы за границей или онлайн картой от банка Гонконга19.08.2025 12:31 Реклама
Телеком 19.08.2025 12:31 Реклама