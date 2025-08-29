В России готовятся к внедрению платного проезда грузовиков по муниципальным дорогам





ФКУ «Дороги России» по поручению правительства профинансирует создание порядка внедрения платного проезда грузовиков на муниципальных дорогах. Соответствующий документ будет разработан НИИ «Высшая школа экономики» за 73,1 млн рублей к ноябрю 2025 года.

Согласно госзаданию, в планах властей взимать плату в счёт возмещения вреда дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения. Раскошелиться предстоит владельцам грузовиков массой свыше 12 тонн.

Учёным необходимо определить функционал региональной системы взимания платы с владельцев авто, а также возможность её интеграции с уже существующим комплексом «Платон».

В рамках исследования также будет проанализирован опыт других стран по решению аналогичных задач, определена финансовая модель функционирования системы и технологии, которые потребуется разработать и внедрить для её полноценного функционирования.