Транспорт

В России готовятся к внедрению платного проезда грузовиков по муниципальным дорогам

Транспорт 29.08.2025 19:49
0
29.08.2025 19:49


ФКУ «Дороги России» по поручению правительства профинансирует создание порядка внедрения платного проезда грузовиков на муниципальных дорогах. Соответствующий документ будет разработан НИИ «Высшая школа экономики» за 73,1 млн рублей к ноябрю 2025 года.

Согласно госзаданию, в планах властей взимать плату в счёт возмещения вреда дорогам общего пользования регионального, межмуниципального или местного значения. Раскошелиться предстоит владельцам грузовиков массой свыше 12 тонн.

Учёным необходимо определить функционал региональной системы взимания платы с владельцев авто, а также возможность её интеграции с уже существующим комплексом «Платон».

В рамках исследования также будет проанализирован опыт других стран по решению аналогичных задач, определена финансовая модель функционирования системы и технологии, которые потребуется разработать и внедрить для её полноценного функционирования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
29.08.2025 17:58
Транспорт 29.08.2025 17:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.08.2025 10:32
Транспорт 29.08.2025 10:32
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.08.2025 13:36
Транспорт 28.08.2025 13:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
27.08.2025 19:12
Транспорт 27.08.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Транспорт
25.08.2025 06:18
Транспорт 25.08.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.08.2025 12:24
Транспорт 24.08.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.08.2025 20:35
Транспорт 22.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 17:36
Транспорт 20.08.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 14:00
Транспорт 20.08.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 12:44
Транспорт 20.08.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 08:19
Транспорт 20.08.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 07:37
Транспорт 20.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 05:24
Транспорт 20.08.2025 05:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2025 08:27
Транспорт 19.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2025 16:36
Транспорт 18.08.2025 16:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
«Он уже с нами»: 150 волгоградцев заболели новым штаммом COVID-19 «Стратус»Смотреть фотографии
19:49
В России готовятся к внедрению платного проезда грузовиков по муниципальным дорогамСмотреть фотографии
19:23
Волгоградка Анастасия Захарова покинула Открытый чемпионат США по теннисуСмотреть фотографии
18:55
Волгоградцы рассказали, сколько потратили на сборы детей в школуСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
17:22
24 человека в Волгоградской области оштрафовали за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
16:13
«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитиюСмотреть фотографии
15:27
«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Андрей Бочаров оценил подготовку «Юного ястреба» к фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:38
«Оставь его»: в Волгограде засняли похищение мишки из цветочного магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Подземный командный пункт построят под Волгоградом к концу годаСмотреть фотографии
14:01
Электросушилка сожгла дом и едва не убила хозяина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Громкое дело о смерти подростка в ДТП с цыганской «Ладой» дошло до судаСмотреть фотографии
13:31
Очень знойное 1 Сентября обещают синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвский рынок»Смотреть фотографии
13:08
Без тонометра в пустом кабинете: в Волгограде главврача и медсестру накажут за странные медосмотры водителейСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницыСмотреть фотографии
11:47
Волгоградским школам запретят вводить «нулевые» уроки и третью сменуСмотреть фотографии
11:18
РПН: в России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгуньяСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде чиновники вернут автобус №68 в посёлок ГЭССмотреть фотографии
10:01
Суд в Москве арестовал топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиковСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде из-за ДТП встало движение на мосту через ВолгуСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские волонтеры связали 3000 кв.метров сетей для СВОСмотреть фотографии
08:22
Погода на Ореховый Спас обещает волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
07:39
«Ротор» 30 августа на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком»  Смотреть фотографии
07:06
Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьникаСмотреть фотографии
06:41
«Ходят пустые»: пассажиры не оценили новый маршрут между Волжским и ВолгоградомСмотреть фотографии
06:13
С трезвого понедельника начнется осень для волгоградцевСмотреть фотографии
21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
 