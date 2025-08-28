



Онлайн-обслуживание через личный кабинет предпочитают около 80% абонентов «Ростелекома» в Волгоградской области. Только в июле в нем зарегистрировались почти четыре тысячи новых пользователей. По их отзывам самыми востребованными опциями личного кабинета остаются самостоятельное управление услугами, быстрая обратная связь от компании, контроль платежей и накопление бонусов. Всего с начала года волгоградские клиенты «Ростелекома» в личном кабинете совершили более 430 тысяч операций.

Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Мы чутко реагируем на потребности абонентов и уделяем пристальное внимание не только техническому переоснащению телеком-инфраструктуры, но и дистанционному обслуживанию. Простота, универсальность, комфорт – «три кита», на которых держатся все наши цифровые усовершенствования. В прошлом году мы проанализировали пожелания клиентов и улучшили функционал сервиса личного кабинета. Сейчас в нем доступны более 130 функций, которыми можно пользоваться круглосуточно, в любом месте, где есть интернет.

Личный кабинет помогает клиентам быть в курсе выгодных предложений, информируя об акциях, скидках, новых тарифных планах. Самые востребованные на сегодняшний день — линейка тарифов «Тест-драйв», подписки «Антивирус», сервис «Облачное видеонаблюдение». Летом также наблюдается значительный рост подключений бесплатного сервиса «Переезд» и льготных подписок на онлайн-сервис Wink.

Трендом этого года стала программа лояльности «Бонус» , которая поощряет клиентов за активное пользование услугами компании. В Волгоградской области уже более 64 тысяч волгоградцев стали ее участниками, в общем накопив свыше двух миллионов баллов. Накопленные бонусы можно обменивать на скидку 25% на «Домашний интернет», фильмы и ТВ-пакеты «Интерактивного ТВ», подписки видеосервиса Wink и другие предложения.

Инга Дроздова, абонент «Ростелекома» из Волгограда:

– Я стала пользователем услуг три месяца назад и за это время мне ни разу не понадобилось искать офис «Ростелекома», куда-то ехать. Все удаленно. Через сайт подала заявку на подключение, специалисты приехали на дом, все сделали. В личном кабинете присоединилась к программе «Бонус». За регистрацию сразу пришли 200 баллов, еще 300 в день рождения. Планирую обменять их на оплату связи или доставку продуктов.

«Личный кабинет» работает на любом современном телефоне, планшете, компьютере. Настройка сервиса на смартфоне выполняется с помощью мобильного приложения «Мой Ростелеком». Программа доступна для бесплатного скачивания в App Store, Google Play.

Подать заявку на подключение домашнего интернета, получить подробную информацию о других сервисах и услугах «Ростелекома» можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8 800 1000 800.

Фото: «Ростелеком».

Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTSTs7kB7V