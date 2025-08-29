Общество

«Он уже с нами»: 150 волгоградцев заболели новым штаммом COVID-19 «Стратус»

29.08.2025 20:18
Новый штамм COVID-19, который пришел на смену «Омикрону», фиксируют в России. Сообщалось, что одним из главных признаков нового заболевания является осиплость голоса, боли в горле и небольшая температура. Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова недавно заявила, что число случаев заражения «Стратусом» увеличивается с каждым днем и, по прогнозу главного санитарного врача, «дальше будет только больше». Как обстоят дела в Волгоградской области, есть ли заболевшие и чем грозит новый вирус волгоградцам – эти и другие вопросы ИА «Высота 102» адресовало руководителю управления регионального Роспотребнадзора Ольге Зубаревой.

Как следует из ответа, поступившего в редакцию, новый штамм COVID-19 «Стратус» уже с нами. Уровень заболеваемости этим заболеванием в регионе вырос на 16%, а всего вирусом заразились уже 150 человек. Однако в  ведомстве считают ситуацию характерной для респираторных инфекций и связывают ее с формированием детских и взрослых коллективов после возвращения из летних отпусков.

Новый штамм SARS-COV-2-ХFG в регионе был выявлен в ходе молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя вируса.  

Так ли страшен «Стратус»? В волгоградском Роспотребнадзоре утверждают, что осложнения эпидемиологической ситуации, связанной с новым штаммом, в регионе не отмечается. Заболевание проходит в легкой форме, похожей на проявления ОРВИ, а осложнений в виде пневмонии и летального исхода в Волгоградской области на текущий момент не зафиксировано.

В то же время в регионе наблюдается  небольшое увеличение количества случаев заболевания ОРВИ – на 6% за минувшую неделю. Однако этот показатель не превышает эпидемиологические пороги. Преимущественно болеют дети дошкольного возраста и взрослые. По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов у заболевших выявляются в основном риновирусы, реже парагрипп, аденовирус, метапневмовирус и другие.

При этом традиционно с началом учебного года в Волгоградской области ожидается рост заболеваемости ОРВИ. Неслучайно в регионе уже полным ходом идет прививочная кампания от гриппа.

