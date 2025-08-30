Расследования

«Просил видео интимного характера»: подозреваемого в педофилии москвича этапировали в Волгоград

30.08.2025 09:22
В Москве задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, в мае 2025 года в правоохранительные органы Дзержинского района города Волгограда обратилась местная жительница, обнаружив в телефоне дочери-школьницы  шокирующую переписку с неизвестным.

Выяснилось, что мужчина в одном из мессенджеров познакомился с малолетней девочкой. Зная, сколько ей лет, он стал отправлять ей изображения интимного характера.

Личность мужчины была установлена. Им оказался житель города Москвы, который был задержан и доставлен в Волгоград. Он уже заключен под стражу – расследование дела продолжается.

В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что задержанному - 35 лет. Он признался, что вел переписку не только с 8-летней девочкой из Волгограда, но просил и других малолетних присылать ему видео интимного характера. 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Лента новостей

11:11
«Мы остались без всего!»: торговцы спасают товар на горящем рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:48
Первый заместитель председателя ВООО «Динамо» Михаил Абрамов отмечает день рожденияСмотреть фотографии
10:42
МЧС: площадь возгорания на рынке в Волгограде составила 1200 квадратовСмотреть фотографии
10:35
Сгорел «Светофор»? Новые подробности о пожаре на рынке в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде вспыхнул страшный пожар на рынкеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
«Просил видео интимного характера»: подозреваемого в педофилии москвича этапировали в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Каскад из 6 чудо-фонтанов появится в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:09
Минобороны: ночью в 10 регионах России отбили атаку 86 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Елена Исинбаева погасила долг за ЖКУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
В Волгоградской области перевернулась машина с подростками: погиб 17-летнийСмотреть фотографии
06:44
Три самолета облетели Волгоград из-за приказа РосавиацииСмотреть фотографии
23:18
Вылет в Москву отменили из-за плана «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
21:13
Киношедевры СССР будут показывать на уроках школьникам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:18
«Он уже с нами»: 150 волгоградцев заболели новым штаммом COVID-19 «Стратус»Смотреть фотографии
19:49
В России готовятся к внедрению платного проезда грузовиков по муниципальным дорогамСмотреть фотографии
19:23
Волгоградка Анастасия Захарова покинула Открытый чемпионат США по теннисуСмотреть фотографии
18:55
Волгоградцы рассказали, сколько потратили на сборы детей в школуСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
17:22
24 человека в Волгоградской области оштрафовали за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
16:13
«Пришел для поддержки»: волгоградца зарезали из-за спора соседей по общежитиюСмотреть фотографии
15:27
«Основная часть где-то рядом»: в Волгограде откопали гигантскую ногу Сталина на глубине 3 метровСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Андрей Бочаров оценил подготовку «Юного ястреба» к фестивалю #ТриЧетыреСмотреть фотографии
14:38
«Оставь его»: в Волгограде засняли похищение мишки из цветочного магазинаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Подземный командный пункт построят под Волгоградом к концу годаСмотреть фотографии
14:01
Электросушилка сожгла дом и едва не убила хозяина в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
Громкое дело о смерти подростка в ДТП с цыганской «Ладой» дошло до судаСмотреть фотографии
13:31
Очень знойное 1 Сентября обещают синоптики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде силовики нагрянули с проверкой на «Жигулёвский рынок»Смотреть фотографии
13:08
Без тонометра в пустом кабинете: в Волгограде главврача и медсестру накажут за странные медосмотры водителейСмотреть фотографии
12:13
В Волгоградской области выявили 1200 тонн сомнительной пшеницыСмотреть фотографии
 