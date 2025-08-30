







В Москве задержан подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, в мае 2025 года в правоохранительные органы Дзержинского района города Волгограда обратилась местная жительница, обнаружив в телефоне дочери-школьницы шокирующую переписку с неизвестным.



Выяснилось, что мужчина в одном из мессенджеров познакомился с малолетней девочкой. Зная, сколько ей лет, он стал отправлять ей изображения интимного характера.



Личность мужчины была установлена. Им оказался житель города Москвы, который был задержан и доставлен в Волгоград. Он уже заключен под стражу – расследование дела продолжается.



В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что задержанному - 35 лет. Он признался, что вел переписку не только с 8-летней девочкой из Волгограда, но просил и других малолетних присылать ему видео интимного характера.



Видео ГУ МВД по Волгоградской области



