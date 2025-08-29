В Волгограде из-за ДТП встало движение на мосту через Волгу





29 августа в Волгограде мост через Волгу из областного центра в Среднюю Ахтубу встал в большой пробке. По информации очевидцев, в утренний час пик проезжую часть на путепроводе не поделили два легковых автомобиля, что и осложнило движение.

- Авария произошла примерно в 9:00 посреди моста. Частично заблокирована оказалась полоса движения по направлению в сторону Волгограда, - рассказал журналистам один из автолюбителей.





Отметим, по информации сервиса «Яндекс. Карты» на текущий момент из-за аварии на мосту образовалась пробка, размер которой уже составляет более 4 километров. Затор уже растянулся до Краснослободска и продолжает увеличиваться.

Фото: ЖВ | Жесть Волгограда / t.me