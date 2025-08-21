Телеком

Билайн запустил безопасную платформу с нейросетями и игровой валютой для детей

Телеком 21.08.2025 11:14
21.08.2025 11:14


Билайн представил новую платформу «план б. – kids», разработанную специально для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Это не просто тариф, а цифровая среда с контролируемым доступом к ИИ-инструментам, защитой от нежелательного контента, спама и мошенников, а также бонусами в популярных онлайн-играх.
«План б. – kids» — это облегчённая, адаптированная для детей версия флагманской молодёжной платформы Билайна «план б.». «План б. – kids» сохраняет ее главную идею – дать доступ к технологиям нового уровня, но делает это в формате, понятном и безопасном для младшей аудитории. В частности, нейросети работают в безопасной и контролируемой среде: без произвольного ввода, с ограничением на загрузку файлов и набором специально подобранных тегов для запросов.
В числе доступных функций:
• генерация изображений и аватаров (Flux);
• оживление фото (Runway);
• создание музыки (Suno);
• AI-тьютор даёт возможность проверять свои знания по школьной программе и помогает показать школьнику, где сильные стороны, а где нужно подтянуть.
Кроме того, в течение первых шести месяцев пользователи получают ежемесячно подарочную игровую валюту — на выбор, для Roblox, PUBG, Standoff 2, Genshin Impact, Warface, Mobile Legends и других популярных игр.
Кроме того, на платформе «план б. – kids» предустановлена защита от мошеннических и спам-звонков — виртуальный помощник заблокирует такую активность даже в мессенджерах. По умолчанию в «план б. – kids» включено 100 минут и 20 ГБ интернета в месяц, при своевременной оплате неиспользованные остатки переносятся на следующий месяц. Поддержка при нулевом балансе помогает ребёнку оставаться на связи в важных ситуациях.
— Родители хотят, чтобы ребёнок был на связи и осваивал технологии, но при этом м в защищённой, контролируемой среде. Платформа «план б. – kids» как раз про это: она помогает детям развиваться с помощью нейросетей, а родителям — быть уверенными в безопасности цифрового опыта, — подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.
Напомним, в рамках «плана б.» взрослые пользователи получают доступ к ведущим нейросетям без VPN прямо в Telegram Mini App, компенсацию подписки Telegram Premium, гибкие условия по минутам и гигабайтам, 30 минут в Whoosh ежемесячно, безлимит на 3 часа и многое другое.
Реклама ПАО «ВымпелКом». erid: 2VSb5ycp6k9. Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

