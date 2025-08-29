Спорт

Волгоградка Анастасия Захарова покинула Открытый чемпионат США по теннису

29.08.2025
В Нью-Йорке проходит теннисный турнир серии «Большого шлема» US Open или Открытый чемпионат США. Матчи проводятся на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг и это последний, четвертый турнир серии.

В женском разряде выступила волгоградка Анастасия Захарова, которая перед турниром поднялась на 90-е место мирового рейтинга. В 1/64 финала Анастасия довольно уверенно обыграла Элину Аванесян из Армении, которая в рейтинге WTA занимает 103-ю позицию – 6:3, 6:4. Матч продолжался час и 26 минут.

На стадии 1/32 финала против волгоградки играла 52-я ракетка мира Лаура Зигемунд из Германии. Спортсменки встретились во второй раз за карьеру и второй раз победу одержала немка – 6:4, 6:2. Примечательно, что в первом сете Захарова вела в счете – 4:1, но затем проиграла 5 геймов подряд.

По итогам турнира Анастасия прибавит себе к рейтингу 70 очков и получит призовыми 154 тысячи долларов.

Сергей Хохлов 

Фото: из личного архива Анастасии Захаровой

