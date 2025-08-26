Голосовые ассистенты Т2 заговорили голосами известных киноперсонажей

Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
26.08.2025
Оператор представил новую коллекцию голосов для своих виртуальных помощников. Абоненты могут выбрать ассистентов с голосами культовых киноперсонажей.
Обновление коллекции голосовых ассистентов Т2 позволит сделать взаимодействие с ними не только удобным, но и увлекательным. Узнаваемые интонации любимых персонажей добавят эмоциональности и индивидуальности в общение с помощниками. При этом все ассистенты обеспечивают высокий уровень безопасности – от фильтрации спам-звонков до распознавания мошеннических схем.
Абоненты Т2 могут выбрать голосового ассистента среди тех, чьи интонации знакомы по российскому кинопрокату и дубляжу. В коллекции появились три новых персонажа. Марлон – опытный советник, чей голос исполнил Владимир Еремин, известный по русской озвучке фильма «Крестный отец». Для пользователей, предпочитающих более эмоциональный подход, доступен ассистент Энджи с голосом Ольги Зубковой – актрисы дубляжа, озвучивавшей Анджелину Джоли в российских прокатах. Третьим ассистентом стал Грин с голосом Алексея Когана, известного по русской озвучке Шрека. Новые голоса доступны для всех абонентов T2 на сайте и в мобильном приложении оператора.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
– Когда мы создавали эту функцию, мы хотели не просто развлечь пользователей, а действительно предложить им персонализированный опыт взаимодействия с голосовым ассистентом. Мы постоянно развиваем наши сервисы и стараемся предоставить абонентам максимум возможностей для выбора – важно, чтобы голос помощника был не только функциональным, но и близким пользователю. Поэтому наши абоненты могут выбрать героя-ассистента, подходящего им по духу и характеру.
Иллюстрация: пресс-служба Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnje9g3cS
