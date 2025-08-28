Телеком

Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентов

Телеком 28.08.2025 15:22 Реклама
0
28.08.2025 15:22 Реклама


Билайн увеличивает пропускную способность магистральной сети на большом европейском кольце протяженностью более 6 тысяч км. Это стало возможным благодаря запуску дополнительных каналов по технологии DWDM*. Она позволяет по одному оптическому кабелю обеспечить работу сразу нескольких сервисов: мобильного и домашнего интернета, голосового трафика и цифрового ТВ. В результате емкость сети повысится более чем в 2 раза, а сервисы станут надежнее для почти 20 миллионов жителей из 41 города и населенного пункта России.
В частности, запуск новых линий DWDM дает возможность эффективнее распределять трафик на сетях 4G*, которые клиенты используют для скоростного доступа в интернет. Так, на северном маршруте кольца (Москва – Самара) новая емкость уже введена в эксплуатацию. В ближайшее время трафик запустят и по южной линии (Ростов-на-Дону – Саратов).
Ежедневно через большое европейское кольцо проходит около 250 миллиардов гигабайт данных, что эквивалентно просмотру 25 миллиардов фильмов в высоком качестве. Благодаря модернизации сети местные жители могут пользоваться привычными онлайн-сервисами на комфортной скорости: в моменте загружать видео или голосовые сообщения в мессенджерах, смотреть фильмы, слушать любимую музыку онлайн или стримить в играх.
Емкость магистральной сети удалось нарастить за счет модернизации 44 узлов связи и переходу на отечественное оборудование. Это создало условия для улучшения качества обслуживания клиентов, а также снизило нагрузку на сетевую инфраструктуру.
Помимо проделанной работы Билайн планирует расширить сеть и на хордовом маршруте Москва – Рязань – Пенза – Саранск – Самара. На этом участке емкость сети вырастет в 3 раза. Это дополнительно обеспечит клиентам быстрый и надежный доступ к онлайн-сервисам в течение 10-15 лет.
– Большое европейское кольцо — важнейший элемент транспортной сети компании Билайн, охватывающий густонаселенную часть России. Билайн своевременно и поэтапно расширяет емкость для роста трафика: модернизирует и запускает новые линии на современном оборудовании DWDM. Это повышает качество и надежность предоставляемых услуг для клиентов нашей компании, – прокомментировал Сергей Лядовой, директор по развитию мультисервисной сети.
*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – ДВДМ – технология плотного спектрального уплотнения, которая позволяет передавать множество независимых информационных потоков (интернет-трафик, голосовые вызовы, видеосигнал, данные корпоративных сетей и мультимедиа) по одному оптическому волокну посредством разделения сигналов по длине волны.
*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.
Большое европейское кольцо – магистральная сеть протяженностью более 6 тысяч км в европейской, центральной и южной частях России. Сетевая инфраструктура включает северную (Москва – Нижний Новгород – Самара – Уфа), южную (Ростов-на-Дону – Тихорецк – Волгоград – Саратов) линии, а также хордовый маршрут (Москва – Рязань – Пенза – Саранск – Самара).
Фото: Билайн
Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636, erid: 2VSb5xSi3iR.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
28.08.2025 10:09 Реклама
Телеком 28.08.2025 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2025 15:53 Реклама
Телеком 27.08.2025 15:53 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.08.2025 12:34 Реклама
Телеком 27.08.2025 12:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2025 17:39 Реклама
Телеком 26.08.2025 17:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2025 11:04 Реклама
Телеком 26.08.2025 11:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 15:52 Реклама
Телеком 25.08.2025 15:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2025 12:48
Телеком 25.08.2025 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 16:26 Реклама
Телеком 22.08.2025 16:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.08.2025 13:31 Реклама
Телеком 22.08.2025 13:31 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 15:12 Реклама
Телеком 21.08.2025 15:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.08.2025 11:14 Реклама
Телеком 21.08.2025 11:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 16:10
Телеком 20.08.2025 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 14:12 Реклама
Телеком 20.08.2025 14:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.08.2025 11:07 Реклама
Телеком 20.08.2025 11:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.08.2025 16:35 Реклама
Телеком 19.08.2025 16:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
12:31
Садик, дороги и благоустройство: Андрей Бочаров выслушал волгоградцев по поручению президента РоссииСмотреть фотографии
12:05
Врачи оказались бессильны: в Михайловке иномарка насмерть сбила электросамокатчикаСмотреть фотографии
11:35
Новому комплексу – новые сети: в центре Волгограда обновили участок тепловой сетиСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили разоблаченного ФСБ переводчика-«решалу»Смотреть фотографии
10:58
В Волгограде засняли наезд Hyundai на пешехода у Казачьего театраСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Школа в Палласовке выплатила ученику 300 тысяч за потерю селезенкиСмотреть фотографии
10:33
Количество предложений в новостройках Волгограда уменьшилось на 5,3%Смотреть фотографии
09:46
«Стоит подумать»: в Волгограде предлагают сделать бесплатной парковку 1 сентябряСмотреть фотографии
09:26
Мобилизованный военный врач Сергей Таранов из Камышина погиб на СВОСмотреть фотографии
08:48
Цены на огурцы взлетели на 20% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:04
Автотопливо подорожало в Волгоградской области на 8 копеекСмотреть фотографии
07:48
Прокуратура поможет пассажирам задержавшихся в Волгоградской области поездовСмотреть фотографии
07:28
Средства ПВО сбили два БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:20
В Волгоградской области с 1 сентября запретят продажу школьникам зажигалокСмотреть фотографии
07:00
Четыре пассажирских поезда задерживаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:17
В Волгограде два авиарейса отменены и 12 задерживаютсяСмотреть фотографии
 