Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентов

Билайн увеличивает пропускную способность магистральной сети на большом европейском кольце протяженностью более 6 тысяч км. Это стало возможным благодаря запуску дополнительных каналов по технологии DWDM*. Она позволяет по одному оптическому кабелю обеспечить работу сразу нескольких сервисов: мобильного и домашнего интернета, голосового трафика и цифрового ТВ. В результате емкость сети повысится более чем в 2 раза, а сервисы станут надежнее для почти 20 миллионов жителей из 41 города и населенного пункта России.
В частности, запуск новых линий DWDM дает возможность эффективнее распределять трафик на сетях 4G*, которые клиенты используют для скоростного доступа в интернет. Так, на северном маршруте кольца (Москва – Самара) новая емкость уже введена в эксплуатацию. В ближайшее время трафик запустят и по южной линии (Ростов-на-Дону – Саратов).
Ежедневно через большое европейское кольцо проходит около 250 миллиардов гигабайт данных, что эквивалентно просмотру 25 миллиардов фильмов в высоком качестве. Благодаря модернизации сети местные жители могут пользоваться привычными онлайн-сервисами на комфортной скорости: в моменте загружать видео или голосовые сообщения в мессенджерах, смотреть фильмы, слушать любимую музыку онлайн или стримить в играх.
Емкость магистральной сети удалось нарастить за счет модернизации 44 узлов связи и переходу на отечественное оборудование. Это создало условия для улучшения качества обслуживания клиентов, а также снизило нагрузку на сетевую инфраструктуру.
Помимо проделанной работы Билайн планирует расширить сеть и на хордовом маршруте Москва – Рязань – Пенза – Саранск – Самара. На этом участке емкость сети вырастет в 3 раза. Это дополнительно обеспечит клиентам быстрый и надежный доступ к онлайн-сервисам в течение 10-15 лет.
– Большое европейское кольцо — важнейший элемент транспортной сети компании Билайн, охватывающий густонаселенную часть России. Билайн своевременно и поэтапно расширяет емкость для роста трафика: модернизирует и запускает новые линии на современном оборудовании DWDM. Это повышает качество и надежность предоставляемых услуг для клиентов нашей компании, – прокомментировал Сергей Лядовой, директор по развитию мультисервисной сети.
*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) – ДВДМ – технология плотного спектрального уплотнения, которая позволяет передавать множество независимых информационных потоков (интернет-трафик, голосовые вызовы, видеосигнал, данные корпоративных сетей и мультимедиа) по одному оптическому волокну посредством разделения сигналов по длине волны.
*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.
Большое европейское кольцо – магистральная сеть протяженностью более 6 тысяч км в европейской, центральной и южной частях России. Сетевая инфраструктура включает северную (Москва – Нижний Новгород – Самара – Уфа), южную (Ростов-на-Дону – Тихорецк – Волгоград – Саратов) линии, а также хордовый маршрут (Москва – Рязань – Пенза – Саранск – Самара).
