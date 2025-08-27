Телеком

«Ростелеком» и «Литрес» назвали лучшие отечественные экранизации за последние пять лет

Ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа, «Ростелеком», книжный сервис «Литрес» и рекомендательный сервис LiveLib провели исследование, чтобы выяснить, какая экранизация получила наибольшее признание зрителей и какую из грядущих премьер они ждут сильнее всего. В опросе приняли участие более 600 респондентов, которые назвали лучшие киноадаптации за последние пять лет и самые ожидаемые новинки, а также поделились предпочтениями по поводу чтения и просмотра. 
По результатам опроса, самой успешной экранизацией последних лет стал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях (26% голосов). На втором месте расположилась семейная кинокартина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» (17%) с Сергеем Гармашем и Полиной Максимовой. В основе фильма – цикл детской прозы Эдуарда Успенского о крокодиле Гене и Чебурашке. На третьем месте – выходивший на видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (16%) Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева.
Из киноадаптаций, которые выйдут на экраны в ближайшие три года, самыми ожидаемыми участники опроса назвали сериал Дмитрия Тюрина «Трудно быть богом» (16+), (26%) и фильм Александра Домогарова – младшего «Отель “У погибшего альпиниста”» (16+), (22%) по одноименным повестям писателей Аркадия и Бориса Стругацких. В актерский состав работы Тюрина вошли Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый. В фильме Домогарова снимутся Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Сергей Маковецкий. Третье место в рейтинге самых ожидаемых премьер заняла картина братьев Андреасян «Вовка в Тридевятом царстве» (19%) по рассказу Вадима Коростылёва. Актерский состав пока неизвестен.
Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес»:
– Экранизации сегодня – это отличный способ масштабировать аудиторию книги, привлечь к ней внимание и оживить в зрительско-читательской памяти. Для того чтобы она удалась, нужно несколько составляющих: отличная режиссура, сильный сценарий, в основу которого положен культовый текст, а также известные и талантливые актеры. Все это присутствует в вошедшем в наш топ фильме Михаила Локшина по одному из наиболее популярных романов XX века – «Мастер и Маргарита». Дорогостоящая и зрелищная экранизация с актерами первого эшелона сразу полюбилась зрителям. А среди самых ожидаемых киноадаптаций мы видим фильмы по легендарным братьям Стругацким – невероятное количество их почитателей несомненно пойдет в кино, как только экранизации появятся в прокате, ведь это прекрасная возможность погрузиться в атмосферу книги, переосмысленную режиссерами. 
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:
– Экранизации не только позволяют новым поколениям открывать для себя великие литературные произведения, но и способствуют сохранению наследия авторов. Это подтверждает высокий спрос как на просмотр соответствующих кинофильмов на видеосервисе Wink.ru, так и на чтение оригинальных литературных источников в нашем сервисе «Ростелеком Книги». Опрос подтвердил, что современная аудитория ценит экранизации как культовых произведений, так и менее известных книг, таких как ставший хитом сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мы также видим растущий интерес к экранизациям российской и мировой литературной классики. Недаром герой Булгакова говорил: «Достоевский бессмертен». Примечательно, что зрители воспринимают экранизации как самостоятельные произведения искусства, не сравнивая их с первоисточниками.
Респонденты также определили, экранизацию какого произведения, пока лишенного киноадаптации, они больше всего ждут. Лидером стал роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи» (24%), который сам автор считал неэкранизируемым. На второй строчке расположилось «сентиментальное путешествие» Александра Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (17%), на третьей – фантасмагорический роман Мариам Петросян «Дом, в котором…» (16%) о замкнутом мире интерната для детей с ограниченными возможностями, в котором действуют собственные законы.
Несмотря на растущую популярность экранизаций, многие пользователи (45%) предпочитают сначала знакомиться с литературным произведением, а затем – с его киноверсией. Для практически такого же числа опрошенных не имеет значения, в каком порядке читать книгу и смотреть фильм (44%), а 10% респондентов любят начинать с просмотра экранизации, которая может пробудить интерес к литературной основе. Участники опроса также ответили на вопрос о том, что производит на них большее впечатление – оригинальный текст или экранизация: 38% респондентов отмечают, что чаще их впечатляет литературный источник, 22% опрошенных – на стороне превосходства адаптаций, однако почти половина (40%) не может выбрать и считает их самостоятельными произведениями. 
Изображение: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ОГРН 1027700198767, erid: F7NfYUJCUneTSTs1sFKN

