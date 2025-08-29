



В Центральном районе Волгограда полицейские по горячим следам раскрывали ограбление цветочного магазина. 28 августа волгоградский Ромео после рабочего дня на пути к любимой заскочил в один из местных цветочных магазинов. С трудом стоящий на ногах мужчина ударил несколько раз продавца, схватил охапку роз и поспешил покинуть помещение. Произошедшее засняла камера видеонаблюдения.





Уже на выходе взгляд мужчины привлёк белоснежный плюшевый мишка. Волгоградец, ещё раз ударил по лицу продавца, схватил игрушку и удалился на улицу. О произошедшем работница торговой точки тут же сообщила правоохранителям. Далеко уйти мужчина не смог.

- В ходе патрулирования сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Волгограду по «горячим следам» задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Городищенского района, который в содеянном сознался, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, задержанный ранее уже имеет судимость и до настоящего времени отбывал наказание в виде принудительных работ. В отношении мужчины по факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области